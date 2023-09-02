Bakan Uraloğlu: Bayat-2 Tüneli en zor tünel

"Çünkü can ve yapı güvenliğini sağlayamazsınız. Keşke zor kazılsın, delelim ve patlatalım. O kendini taşıyabilen tüneldir. C-2 tünel kendini çok taşıyabilen bir tünel değildir. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız biraz zorlu şartlarda çalışıyorlar. Ama suyun olmaması da çok ciddi bir avantaj. Su olmuş olsa birazcık daha zorlanmış olurduk burada. Herkese tekrar kolay gelsin diyoruz."