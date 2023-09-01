Bakan Uraloğlu ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Yerli ve Milli Sürücüsüz ilk Metro Aracı’nın Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Ülkemizin toplu ulaşım ekonomisi içinde kalmasına vesile olmaktadır. Milliliği ilk sırada tutarak firmalarımızın destekçisi oluyoruz. Yerli üretimi destekledik ve artırma gayreti içinde olduk. Ülkemizin aşamayacağı sınır olmadığı kanaatindeyim.

Her biri 4 araçtan oluşan 7 set halinde üretimi tamamlanacak ilk setimizin fabrika üretimi tamamlanmıştı. Fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecanını yaşıyoruz.

"Kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz"

80 km servis hızı, 1476 yolcu kapasitesi olmak üzere ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz hizmet verecek aracımız yüzde 70 yerlilik oranıyla imal edilmiştir. Tasarımı tamamen yerli imkanlarla yürütülerek ülkemizin teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur.

Metro hatlarının yapım aşamasından sinyalizasyona kadar kendi mühendisliğimizin ürünü olarak tasarlayıp üretiyoruz. Ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. AB ülkelerinde de çalışabilecek statüde demiryolu sanayimizin gelişmişliğinin kanıtı olmuştur.

"Yerli araçları kullanacağız"

Tasarım çalışmalarımız Ekim ayında tamamlanarak ve ardından prototip üretime yönelik süreci hızlıca takip ediyoruz. Milli tren vizyonuyla hızlı tren projesinde TÜBİTAK ile TURASAŞ markalı olarak geliştiriliyor.

Yerli elektrik sistemlerine ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız. Bugün dünyada iddiası olan ülkenin gündeminde olan gelişmiş bilişim sistemi kurmak, 5G'ye sahip olmak var.

Ülkemizi yüksek teknoloji ve üretim üssü haline getireceğiz. Teknofest ile adeta teknoloji bayramı yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızla birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Milli teknoloji hamlemizin somut örnekleri yerinde görülmüş olacak.

KAAN 2023 yılı bitmeden havalanmış olacak.







