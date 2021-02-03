Ekonomi Bakan Varank 2021 yılının 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inanıyorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: 2021 yılının 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inanıyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ''Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle ben bu ivmenin çok daha hız kazanacağına, 2021 yılının 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençlerimizi düşürmeyiz. Üniversiteler ideolojik kavgaların arenası değil, bilimin ve araştırmanın merkezleridir" dedi.

  • Bakan Varank, 'Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, Uluslararası Para Fonu (İMF) tahminlerine göre, Çin ve Türkiye dışında pandemi yılında pozitif büyümeyi başaran büyük ekonomi olmayacağını belirtti. Bakan Varank, bu performansın yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırdığını belirterek, "Ülkemiz için yeni fırsatlara kapı aralayacağını düşünüyorum. Öncü veriler, 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yaptığımızı ortaya koyuyor. Pazartesi günü açıklanan İstanbul Sanayi Odası Ocak ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin bir önceki aya göre 3,6 puan artış göstermesi oldukça dikkat çekici" dedi.

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'TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'

Bakan Varank, pandeminin etkilerini minimumda tutmaya gayret ettiklerini belirterek, "Kredi tarafındaki sıkılaşmaya karşın imalat sanayindeki bu güçlü seyir yoğun dış talebin varlığına işaret ediyor. Dün açıklanan ve tüm zamanların ocak ayı rekorunu kıran ihracat rakamlarımız da bu beklentiyi teyit ediyor. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle ben bu ivmenin çok daha hız kazanacağına, 2021 yılının 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inanıyorum. Elbette pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle başta turizm ve diğer hizmet sektörleri olmak üzere kaçınılmaz olarak daralma yaşayan sektörler var. Hükümet olarak sorun yaşayan firmalarımız ve çalışanlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ederek, pandeminin etkilerini minimumda tutmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

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'OTOMASYON SEVİYESİ EN YÜKSEK ÜRETİM TESİSLERİNE SAHİBİZ'

Bakan Varank, Türkiye'nin Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üssü konumuna eriştiğini söyleyerek, "Avrupa’da otomasyon seviyesi en yüksek üretim tesislerine sahibiz. Dünyanın en az enerji tüketen ürünlerini üretiyoruz. 4'üncü Sanayi Devrimi uygulamalarında dünyadaki iyi uygulama örneklerini bir araya getiren 'Global Lighthouse Network' girişiminde yer alan şirketlerimiz var. Yine sürdürülebilirlik konusundaki en prestijli endekslerden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde Türk firmalarımız da yer alıyor. Sektör bu özellikleriyle adeta Türk sanayinin uluslararası pazarlardaki vitrini konumunda. Tabiİ sektörün bu seviyeye ulaşmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine hükümetimizin desteğiyle yaptığı yatırımların çok büyük rolü var" ifadesini kullandı.

'MÜSAADE EDEMEYİZ'

Bakan Varank, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kanuna ve anayasaya uygun şekilde atandığını söyledi. Bu atamaya verilen tepkinin orantısızlığının günden güne arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:

  • "İşi maalesef kutsal değerlerimize, kıblemiz Kabe’ye yönelik çirkin saldırılara kadar getirdiler. Bu işi bir rektör ataması tartışmasından çıkarıp, ideolojik kavgaya dönüştürmek isteyenlerin olduğu aşikar. Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini, provokasyonlara kapı aralanmasını avucunu kaşıyarak bekleyenler var. Şunu çok net ifade etmek istiyorum; Boğaziçi’nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençlerimizi düşürmeyiz. Üniversiteler ideolojik kavgaların arenası değil, bilimin ve araştırmanın merkezleridir. Biz üniversitelerin bu yapısını tahkim etmek için son 19 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri AK Parti hükümetleridir. Üniversite yatırımlarından modern yurtlara, kredi ve burslara kadar çok güçlü adımlar attık, atıyoruz. Gençlerimizi, kendi siyasi emellerine dolgu malzemesi olarak görenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Biz buna müsaade edemeyiz. Öğrencileriyle, akademisyenleriyle, yayınlarıyla, araştırma projeleriyle üniversitelerimizi dünyanın en iyileri arasına sokmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

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