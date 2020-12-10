Bakan Varank duyurdu: Avrupa'daki ikinci merkezden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) iş birliğiyle kurulan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezinin açılış törenine videokonferans yöntemiyle katıldı. MESS'in, Bakanlık öncülüğünde WEF Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na dahil olduğunu belirten Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dijital dönüşümün öneminin arttığına işaret etti. Varank, "İçinde yaşadığımız bu süreç, ülkelere pek çok risk ve fırsatı aynı anda getiriyor. Ülkeler kendilerine uygun yol haritalarını belirliyor ve iç dinamiklerine uygun yeni refleksler geliştiriyor. Pek çok ülkenin salgınla birlikte gündemine aldığı, yerlilik, millilik, teknolojik dönüşüm kavramlarını, biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk." dedi.

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"Adeta sıfırdan inşa ettik"

Stratejide belirlenen ana hedeflere değinen Varank, şöyle konuştu: "Türkiye'nin potansiyeli gerçekten çok büyük. Genç bir nüfusumuz, güçlü bir sanayi altyapımız var. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemimiz her geçen gün daha da gelişiyor. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atabiliyoruz. Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi haline getirecek yol haritalarımız hazır."

"Güçlü uluslararası iş birliklerine ihtiyaç var"

Varank, dijital dönüşümün sağladığı rekabetçilik avantajından maksimum düzeyde faydalanabilmek için güçlü uluslararası iş birliklerine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezinin bu noktada kilit bir rol oynayacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MESS ve Dünya Ekonomi Forumu iş birliğiyle kurulan merkezin dünyadaki 9, Avrupa'daki 2 merkezden biri olduğuna dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

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"Burada, kamu, özel sektör, üniversite ve STK iş birliğiyle başta sanayimiz olmak üzere dijital dönüşümü hızlandıracak politikalar ve projeler geliştireceğiz. Dünyadaki eğilimleri ilk elden takip ederek, önde gelen akademisyen, girişimci ve teknoloji şirketleriyle doğrudan bağlantı kuracağız. Merkezimiz hem Türkiye özelinde projeler tasarlayacak hem de yapacağı pilot uygulamalarla kamuya mevzuat önerilerinde bulunacak."

"İlk aşama projelerimiz dahi 4. Sanayi Devrimi'ndeki rolümüze katkı sunacak"

Varank, KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünü Hızlandıracak Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Projesi'ni ekim ayında başlattıklarını belirterek, buna ilişkin bilgi verdi. Hedeflerinin 2 bin KOBİ'nin dijitalleşme süreçlerinin tamamlamasını sağlamak olduğunu ifade eden Varank, projenin çıktılarını da destek ve teşvik sistemini geliştirirken kullanacaklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin 4'üncü Sanayi Devrimi'ndeki rolüne büyük katkılar sunacak"

Varank, Teknolojinin Sorumlu Kullanımı Projesi ile yapay zekanın etik kullanımı için temel prensipleri belirleyeceklerini, Sanayide Rekabetçilik İçin Verinin Doğru Paylaşımı Projesi ile de sanayiye yönelik verilerin doğru ve zamanlı kullanımıyla ilgili çalışmalar yürüteceklerini vurgulayarak, "Merkezimizde gerçekleştireceğimiz ilk aşama projeler dahi Türkiye'nin 4'üncü Sanayi Devrimi'ndeki rolüne büyük katkılar sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Merkezimiz çığır açıcı teknolojilerde Türkiye'yi marka yapacak"

Yeni dönemde planladıkları tüm adımları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla attıklarına dikkati çeken Varank, şunları söyledi: "Sanayimizin teknolojik dönüşümüne hizmet edecek politikaları, destek ve teşvik mekanizmalarını bu vizyonla kurguluyoruz. Kritik teknoloji ürünlerinin, yerli imkanlarla üretilmesi için Ar-Ge'den yatırıma kadar uçtan uca bir destek mekanizması olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hayata geçirdik. Bu programla cari açık verdiğimiz ithal ürünleri yurt içinde üretebileceğiz."

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Varank, Sanayileşme İcra Komitesinin ve Yapay Zeka Enstitüsünün kurulması, MEXT Teknoloji Merkezinin açılışının gerçekleştirilmesi, Model Fabrika kurulması gibi çalışmaları hatırlatarak, tüm bunları gerçekleştirebilmek için insan kaynağının önemli olduğunu bildirdi.

"4'üncü Sanayi Devrimi'ni doğru yöneten ülkeler diğerlerinden hızlı ilerleyecek"

Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez, yapay zekanın en önemli girdisinin veri olduğuna işaret ederek, verilerin aidiyeti ve kullanım amaçları ile ekonomik değerin kimler tarafından paylaşılacağının önemli olduğunu söyledi. Veri ekonomisini "önemli bir fırsat" olarak niteleyen Sönmez, "Bunun gerçekleşmesi için ilk olarak insanların ve kurumların ellerindeki verileri güvenilir bir şekilde kullanımı ve paylaşımı gerekli. İkincisi, verilerin emtia borsası gibi şeffaf bir sistemle fiyatlandırılması gerekiyor." dedi.