Bakan Varank: Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.

"Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı"





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüz 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz" dedi.

"Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak"





Varank, "İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı.



Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz.



İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor.



Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak. pic.twitter.com/SNntsWPmMG — Mustafa Varank (@varank) October 13, 2020