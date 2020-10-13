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Ekonomi Bakan Varank Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018den bu yana en yüksek performansı yakaladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank'tan son dakika sanayi üretimi açıklaması

Bakan Varank: Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı

Sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank
Bakan Varank

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.

"Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı"


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüz 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz" dedi.

"Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak"


Varank, "İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadelerini kullandı.

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