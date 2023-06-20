Bakan Yumaklı: Amacımız tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin açılış programına katıldı. Programda Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ile Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ve davetlileri katıldı. Bakan Yumaklı, yeni dönemde tarımın ve ormanın Türkiye'de olması gerektiği yere gelmesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, "Bu günkü projenin adı çok önemli. Çünkü son dönemde tarımla alakalı ekosistemde çok büyük değişiklikler oldu. Özellikle iklim değişiklikleri bizim etki edebileceğimiz alanların çok ötesine geçti. Geçtiğimiz dönemlerde de vardı. Bu dönemlerde de devam ediyor. Bir yılda düşen yağış miktarı, bir ayda düşen yağış miktarı, hatta bir günde düşen yağış miktarı neredeyse 500 yıllık ortalamaların bile üzerine geçmiş durumda. Bunun faydadan çok zarar getirdiğinin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'Devrim niteliğinde çalışmalara imza attık'

Son 21 yılda tarım ve orman alanında yaptıkları çalışmalarla sektöre güçlü bir altyapı kazandırdıklarını belirten Yumaklı, "Bu kapsamda tarımsal üretimdeki desteklerden üretimin arttırılmasına, kırsal kalkınmadan Ar-Ge yatırımlarına, yeşil vatandan, mavi vatana kadar birçok noktada bakanlığımızla ilgili devrim niteliğinde çalışmalara imza attık. Bu sayede 85 milyon nüfusumuzu, 50 milyonun üzerinde turistimizi ve gündelik gelip geçenler de dahil olmak üzere ülkemize kimler uğradıysa onların gıda ihtiyacını temin ettik. Bunun yanı sıra da sadece kendimize yeterliliğimizi değil, aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan dövizle alakalı ihracat miktarımızı 8 katına çıkararak 2022 sonu itibarıyla 30 milyar dolara ulaştırdık. İnşallah önümüzdeki yeni dönemi üretimin ve üreticinin 100 yılı olarak belirledik. Bu rakamları çok daha ilerilere getireceğiz" dedi.

'32 milyon ton gıda maddesi dünya piyasasına arz edildi'





Ülkelerin birinci önceliğinin vatandaşlarının gıda güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Yumaklı, "Dünyada parametre değişiklikleri oldu. Pandemiyle başladı, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla devam etti. Bugün de etkisini gittikçe arttıran iklim değişikliğiyle birlikte; gıda konusu, gıda arzı, gıda güvenliği konusu tüm önceliklerin önüne geçmeye başladı" dedi.

Bakan Yumaklı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan tahıl koridoruna dikkati çekerek, "Tahıl koridoru anlaşması olmasaydı iki ülke arasındaki anlaşmazlığın dünyadaki gıda arzına ne kadar etki edeceğini düşünmek bile başlı başına önemli bir etki. Bugün itibarıyla 985 gemiyle yaklaşık 32 milyon ton gıda maddesi, dünya piyasasına arz edilmiş oldu. Bu sayede gıda piyasasındaki dalgalanma durdu; ama kırılgan bir sektörüz, dolayısıyla ilgimizi ve çalışmalarımızı buna yönlendirmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

'Amacımız girdi maliyetini düşürmek'





Gelecek 5 yıl içinde etkin politikalar üreterek başarılı tarım ve orman sektörü oluşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Yumaklı, "Amacımız girdi maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, tarımda dijitalleşmek, yönetimi sadeleştirmek, üretim ve üretici odaklı planlamaları temel almak, düşünmemiz gereken tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak. Sadece bu proje değil. Bunlar gibi, bunun gibi onlarca projeyi bizler Bakanlık olarak mutlak suretle hayata geçireceğiz. Çünkü şunun bilincindeyiz; sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanabilmesi adına toprak ve su kaynaklarımızın optimum kullanılmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Onun için bilgi teknolojilerini kullanarak mümkün olduğu kadar yerli çözümler üreterek bu amacımıza, bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

Tarım verileri tek çatıda toplanacak

Projenin hayata geçmesiyle; Tarım ve Orman Bakanlığı dijital modeli kurularak, tarım sektörü verileri tek çatı altında toplanacak, böylece Bakanlığın tarımsal politikaları daha etkin planlanacak. Toprak veri tabanı geliştirilecek, ulusal toprak arşivi binası inşa edilerek toprak hazinesinin sağlığı izlenecek ve tarım arazilerin korunmasına katkı sağlanacak. Yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgileri toplanarak daha sağlıklı ve etkili tarımsal üretim planlaması yapılacak. İklim Akıllı Tarım (İAT) teknolojilerin kullanılması teşvik edilerek kaynak verimliliği iyileştirilecek ve karbon emisyonu azaltılarak tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlanacak. 42 bin 500 çiftçiye İAT teknolojileri uygulamak üzere eğitim verilecek ve böylece doğal kaynaklar üzerinde baskı azalacak. 13 bin 700'ü kadın, toplam 55 bin yararlanıcıya verilecek 33 milyon dolar hibe ile İAT teknolojileri ve uygulamaları konusunda çiftçiler desteklenecek. İAT teknolojilerini içeren makine parkları kurulacak.



