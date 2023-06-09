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Ekonomi

Bakan Yumaklı: 124 milyon liralık destekleme ödemesi bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamaya göre 124 milyon lirayı geçen tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Yumaklı, ''124 milyon 17 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun'' ifadelerini kullandı.

12:20 . 9/06/2023 Cuma
AA
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, ödemeler 3 kategoride yapılacak.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, ödemeler 3 kategoride yapılacak.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "124 milyon 17 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografiğe göre, ödemeler 3 kategoride yapılacak.

Hububat-baklagil ve dane mısır desteği olarak 61 milyon 227 bin 656 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 39 milyon 654 bin 950 lira, yağlı tohumlu bitkiler için de 23 milyon 135 bin 235 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek.



#İbrahim Yumaklı
#tarımsal destek ödemesi
#çiftçi
34 dakika önce
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