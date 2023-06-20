Bakan Yumaklı: 32 milyon ton tahıl taşındı

Bakan Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsalk Büyüme Projesi'nin (TUCSAP) açılış etkinliğine katıldı. Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Bakan Yumaklı, yeni dönemde tarım ve ormanın olması gerektiği yere gelmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Bakan Yumaklı, TUCSAP projesinin önemine dikkati çekerek, "Son dönemde tarımla alakalı ekosistemde çok büyük değişiklikler oldu. Özellikle iklim değişiklikleri bizim etki edebileceğimiz alanların ötesine geçti. 1 yılda düşen yağış miktarı 1 ayda, hatta 1 günde düşen yağış miktarı neredeyse 500 yılın ortalamasının üzerine geçmiş durumda. Bunun faydadan çok zarar getirdiğinin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'Döviz ihtiyacındaki ihracat miktarını 8 katına çıktı'

AK Parti iktidarında tarıma güçlü bir ivme kazandırdıklarını kaydeden Yumaklı, "Ülkemize kimler uğradıysa onların gıda ihtiyacını temin ettik. Bunun yanı sıra da sadece kendimize yeterliliğimizi değil aynı zamanda döviz ihtiyacındaki ihracat miktarını 8 katına çıkararak 2022 sonu itibarıyla 30 milyar dolara ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde mottomuzu üretimin ve üreticinin yüzyılı olarak belirledik. Bu rakamları çok daha ileriye getireceğiz" diye konuştu. Gıda arzı ve güvenliği konusunun birçok konunun önüne geçtiğini hatırlatan Yumaklı, gelecek yıllarda nüfusların artmasıyla daha çok su ve gıdaya ihtiyaç olacağını vurguladı.

985 gemi taşıdı

Yumaklı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan tahıl koridoruna dikkati çekerek, "Tarım koridoru anlaşması olmasaydı iki ülke arasındaki anlaşmazlığın dünyadaki gıda arzına ne kadar etki edeceğini düşünmek bile başlı başına önemli bir etki. Bugün itibarıyla 985 gemiyle yaklaşık 32 milyon ton gıda maddesi dünya piyasasına arz edilmiş oldu. Bu sayede gıda piyasasındaki dalgalanma durdu ama yine söylüyoruz kırılgan bir sektörüz. Dolayısıyla ilgimizi ve çalışmalarımızı buna yönlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'Tüketicinin makul fiyatlarla gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz'

Gelecek 5 yıl içinde etkin politikalar üreterek başarılı tarım ve orman sektörü oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışacaklarını anlatan Yumaklı, "Amacımız girdi maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, tarımda dijitalleşmek, yönetimi sadeleştirmek, üretim ve üretici odaklı planlamaları temel almak, böylece de düşünmemiz gereken tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak" dedi. Programa Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ile Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ve davetliler de katıldı.







