Bakan Yumaklı 'Seferberlik başlattık' diyerek duyurdu: 21 senede yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.
Bakan Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyi üyeleri ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bakanlıkta bir araya geldi.
Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin ilk kez geçen yıl toplandığını ifade eden Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Konsey üyeleriyle ikinci kez buluştuklarını ve çalışmaların bundan sonra da yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.
Yumaklı, gençlerin enerjisi ve dinamizminin, stratejik sektör olan tarıma mutlaka yansıtılması gerektiğini vurguladı.
'Topyekun seferberlik başlattık'
Yumaklı, kırsal kalkınmaya yönelik desteklere değinirken de şunları kaydetti: