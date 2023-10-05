Bakan Yumaklı 'Seferberlik başlattık' diyerek duyurdu: 21 senede yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik

"Kırsal kalkınma başlığı altında 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik. Bunların tarımsal üretime, yatırıma ve istihdama dönüştüğünü biliyoruz. Tarımsal üretimin planlanması konusunun altyapısını bitirdik, ikincil mevzuatlar ile ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bir daha ülkemizde tarımsal üretim planlamasıyla alakalı kimsenin şüphesinin olmayacağı ya da büyük oranda memnuniyetin sağlanacağı bir çalışma ortaya konuldu. Ülkemiz açısından son derece önemli olan, özellikle tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, kayıtlılık konuları ve alt başlıklarıyla alakalı yoğun bir çalışma gerçekleştirildi."