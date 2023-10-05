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Ekonomi

Bakan Yumaklı 'Seferberlik başlattık' diyerek duyurdu: 21 senede yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkede tarımsal üretimin artırılması için önemli projeler yürüttüklerini belirterek, "Kırsal kalkınma başlığı altında 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
11:50 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyi üyeleri ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bakanlıkta bir araya geldi.


Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin ilk kez geçen yıl toplandığını ifade eden Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Konsey üyeleriyle ikinci kez buluştuklarını ve çalışmaların bundan sonra da yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.


Yumaklı, gençlerin enerjisi ve dinamizminin, stratejik sektör olan tarıma mutlaka yansıtılması gerektiğini vurguladı.


'Topyekun seferberlik başlattık'

Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretimi artırmak için topyekun bir seferberlik başlattıklarını belirterek
, "Ulaşmak istediğimiz şey, sürdürülebilir bir tarımsal üretim, bunun verimli bir üretim metodolojisiyle yapılması, ürünlerimizin kaliteli olması, bütün bunların kayıtlılığının en üst düzeyde bulunması ve günün sonunda tarımsal üretim için yatırım yapılması"
ifadesini kullandı.

Yumaklı, kırsal kalkınmaya yönelik desteklere değinirken de şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma başlığı altında 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik. Bunların tarımsal üretime, yatırıma ve istihdama dönüştüğünü biliyoruz. Tarımsal üretimin planlanması konusunun altyapısını bitirdik, ikincil mevzuatlar ile ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bir daha ülkemizde tarımsal üretim planlamasıyla alakalı kimsenin şüphesinin olmayacağı ya da büyük oranda memnuniyetin sağlanacağı bir çalışma ortaya konuldu. Ülkemiz açısından son derece önemli olan, özellikle tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, kayıtlılık konuları ve alt başlıklarıyla alakalı yoğun bir çalışma gerçekleştirildi."



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklık
#tarım
#destek
#kırsal kalkınma destek başvurusu
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