Bakanlık paylaştı: Teşvik alan yatırımların tutarı kasımda 56,9 milyar lira oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasım ayında 1.437 yatırım teşvik belgesi ve 56 milyar 905 milyon 730 bin 894 lira tutarında yatırım verdi.

31 bin 902 kişi istihdam edilecek

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 902 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İptal edilen teşvik belgeleri

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 397 milyon 953 bin 438 lira olan ve 1.979 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

AA'nın haberine göre, bu dönemde 275 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 799 bin 804 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 17 oldu.

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