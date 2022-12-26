Bir savunma sanayi şirketi daha halka arz ediliyor: Talep toplamaya başlayacak

Uydu yer istasyonları, simülasyon, yapay zekâ, haberleşme konularındaki çözüm ve ürünlerini, teknoloji geliştiren ülkeler dahil, yurt dışına ihraç etme başarısını gösteren yerli ve milli teknoloji şirketi SDT halka arz oluyor.

Paylarının yüzde 21,12’sinin halka arzı için SPK’dan onay alan SDT’nin her bir payı 32 TL fiyatla satışa sunulacak.

İnfo Yatırım liderliğinde toplam 32 aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 49’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal ve yüzde yüzde10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranı yüzde 21,12 olacak. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 74,94 Mehmet Dora, yüzde 3,94 Mustafa Fatih Ünal ve yüzde 21,12 halka açık olacak.

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“Sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’iSDT’nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımlarında, yüzde 20’si araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, yüzde 10’u mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.

Şirket tarafından 2022 ve 2023 yılları FAVÖK tutarının gerçekleştirilmesine ilişkin taahhüt verilirken, 2022 ve 2023 yılları FAVÖK toplamının fiyat tespit raporunda belirtilen toplam 352,5 milyon TL’den daha az olması halinde, sapma oranı kadar ilave payın şirket ortakları hesaplarından yatırımcıların hesabına aktarılacağı açıklandı.

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Şirket tarafından 5 yıl süreyle yüzde 35 nakit kar payı dağıtım taahhüdü verilirken, Şirket ortakları tarafından 15 ay boyunca pay satmama ve Şirket tarafından da 18 ay boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü verildi.

“Beş yıldır istikrarlı bir büyüme içindeyiz”

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Ömer Korkut, SDT’nin 2021 yılını 443 milyon TL ciro ve 114,5 milyon TL net karla kapattıklarını, 2022 yılının ilk dokuz ayını ise 254,7 milyon TL ciro ve 78 milyon TL net karla kapattıklarını söyledi. SDT’yi Türk savunma sanayiinde orta segmentte bir firma olarak konumlandırdıklarını anlatan Korkut, son beş yılda yakalanan istikrarlı büyümeyi devam ettirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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Korkut, “Mevcut faaliyetlerimizi ODTÜ Teknokent’te yaklaşık 4 bin 700 metrekare kapalı alan sahip tesislerimizde yürütüyoruz. Son beş yılda sağlanan büyüme nedeniyle mevcut tesisimizi büyütme kararı verdik ve Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi’nde bulunan arazimizde halka arzdan elde edilecek kaynakla yaklaşık 300 milyon TL yatırım bütçeli 28 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni tesisi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Türkiye'nin milli hava platformlarının çoğunda SDT ürünleri var”

Uydu ve uzay alanındaki çalışmaların SDT için çok önemli olduğunu ve ihracat başarısı da elde ettiklerini ifade eden Ömer Korkut, bununla birlikte Anka, Atak, Hürkuş'un da aralarında bulunduğu Türkiye'nin milli hava platformlarının çoğunda SDT ürünlerinin yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Radar, elektronik harp ve haberleşme sistemleri, veri kayıt, silah ve platform yönetim sistemleri, simülasyon projeleri, pod seri üretim projeleri, uçak durdurucu sistemleri, iş ortaklıkları aracılığıyla da jammer projelerini tamamladık ve ihracat başarılarına imza atmaya başladık. Savunma sanayinde elde edilen kabiliyetlerin sivil alanlara yansıtılmasına yönelik çalışmaları da çok önemsiyoruz. Bu kapsamda SAR sinyal işleme ve Göktürk uydusundaki becerilerden hareketle TPAO’nun sismik veri yazılım süreçlerini yerlileştirme ve Sakarya Gaz sahasındaki bütün operasyonun dijital ikiz projesi görevlerini üstlendik.” 2022 yılında önemli ihracat bağlantıları yaptıklarını ve ihracat oranını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ömer Korkut, halka arzdan elde ettikleri güçle bu gelişim ve istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde artırarak devam etmeyi hedeflediklerini belirtti.

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