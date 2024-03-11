Bakırköy-Bahçelievler metro istasyonu açıldı: 1 milyon yolcu hedefleniyor

Metro tasarımlarının şehrin ulaşım ağına katkısının yanı sıra tasarımlarıyla da kente yeni bir kimlik kazandırdığını belirten Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “Her bir proje, şehir yaşamını daha iyi bir hale getirmek için tasarlanıyor. Outdoor Factory olarak, şehir mimarisi alanında metro tasarım projelerini hayata geçirerek şehirlerin daha yaşanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyoruz. Metro hatlarıyla, insanları birbirine bağlarken, şehrin kültürel ve tarihi hikayelerini de gün yüzüne çıkarıyoruz. Her bir istasyon hem vatandaşların hem yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken, şehrin estetiğine katkıda bulunan birer sanat eseri gibi tasarlanıyor. Bu metro istasyonumuzda ise tüm dünya çocuklarının barış içinde oynayabilecekleri bir dünya hayaliyle projelendirilen duvar rölyefleri siluet tasarımıyla derinlik katıyor. Outdoor Factory, bu önemli adımlarla Türkiye’nin geleceğini şekillendirmekten gurur duyuyor” diye konuştu.