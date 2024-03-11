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Ekonomi

Bakırköy-Bahçelievler metro istasyonu açıldı: 1 milyon yolcu hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Bakırköy-Bahçelievler Metro İstasyonu, günde 1 milyon yolcu hedefiyle hizmete girdi. İstanbul’un ulaşım hattına önemli bir katkı sağlayan istasyonun tasarımı ise Osmanlı döneminde yabancıların incir ağaçlarıyla dolu yolları takip ederek Bakırköy'e ulaştıkları yolu, modern sanatın diliyle anlatıyor.

08:20 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:20 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün katılımıyla hizmete giren metro hattının saatte 80 kilometre hızla hareket ederek, günde 1 milyon yolcu taşıması bekleniyor.


Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında yolculuğu 31 dakikaya indirerek İstanbul’un ulaşım hattına önemli bir katkı sağlayan istasyonun tasarımı ise Osmanlı döneminde yabancıların incir ağaçlarıyla dolu yolları takip ederek Bakırköy'e ulaştıkları yolu, modern sanatın diliyle anlatıyor.


Tarihi İncirli mahallesinden ilham alan illüstrasyonlar tünel boyunca devam ediyor ve bölgenin kültürel kimliğini modern bir yorumla yansıtıyor.

Türkiye'nin en büyük metro istasyonlarının sanatsal tasarım çalışmalarına imza atan Outdoor Factory, Gayrettepe Metro İstasyonu'nun ardından 10 Mart’ta açılışı yapılan Bakırköy-Bahçelievler Metro İstasyonu ile tamamlanan projelerine bir yenisini daha ekledi.


Metro tasarımlarının şehrin ulaşım ağına katkısının yanı sıra tasarımlarıyla da kente yeni bir kimlik kazandırdığını belirten Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “Her bir proje, şehir yaşamını daha iyi bir hale getirmek için tasarlanıyor. Outdoor Factory olarak, şehir mimarisi alanında metro tasarım projelerini hayata geçirerek şehirlerin daha yaşanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyoruz. Metro hatlarıyla, insanları birbirine bağlarken, şehrin kültürel ve tarihi hikayelerini de gün yüzüne çıkarıyoruz. Her bir istasyon hem vatandaşların hem yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken, şehrin estetiğine katkıda bulunan birer sanat eseri gibi tasarlanıyor. Bu metro istasyonumuzda ise tüm dünya çocuklarının barış içinde oynayabilecekleri bir dünya hayaliyle projelendirilen duvar rölyefleri siluet tasarımıyla derinlik katıyor. Outdoor Factory, bu önemli adımlarla Türkiye’nin geleceğini şekillendirmekten gurur duyuyor” diye konuştu.



#Bakırköy-Bahçelievler metro istasyonu
#Outdoor Factory
#Metro tasarım
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