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Balıkçılar da vatandaşlar da hamsiden umudunu kesti - Trabzon haberleri

Balıkçılar da vatandaşlar da hamsiden umudunu kesti

Karadeniz’de bir süre uygulanan hamsi avı yasağının ardından denize açılan tekneler hamside umduğunu bulamadı. Özellikle yılbaşından itibaren tezgahlarda bolca görülmeyen hamsi, az avlandığından Trabzon’da bugünlerde kilosu 25 TL’den satılırken hem balıkçılar hem de vatandaşlar hamsiyi unuttu.

Haber Merkezi İHA
Hamsi, Trabzon’da bugünlerde kilosu 25 TL’den satılıyor.
Hamsi, Trabzon’da bugünlerde kilosu 25 TL’den satılıyor.

Vatandaşın artık hamsiden vazgeçtiğini belirten balıkçılar, fiyatının da tavan yaptığını belirterek sezondan umduklarını bulamadıklarını söyledi.


Balıkçılardan Atakan Baş, vatandaşın artık hamsiyi sormadığını belirterek, “Hamsi işi yavaş yavaş bitiyor. Bu sene hamside umduğumuzu bulamadık fazla bol olmadı. Bundan sonra çeşit balıklara döneceğiz. Vatandaş artık hamsiden vazgeçti sormuyor. Bu sezon hamsi 10 TL’ye kadar gerilemişti ancak şu anda kilosu 25 TL’ye çıktı tavan yaptı. Bundan sonra hamsi işi biraz zor olur” dedi.

İHA

Balıkçılardan Hasan Şahin ise, vatandaşın hamsiden umudunu kestiğini ifade ederek, “Hamsi yasağı geldikten sonra azalmaya başladı. Çok az geliyor, fiyatı da biraz pahalı. Dolayısıyla fazla da rağbet yok. Vatandaş ucuz yemeye alıştığı için pek fazla rağbet etmiyor. 7,5-10 TL olan hamsi şimdi 25 TL. Artık Mart ayı geliyor hamsinin de yavaş yavaş sonu geliyor. Bu sezonu böyle tamamlayacağız. Kalite, kalite fiyatı değişiyor. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi, eski satışlarımız artık yok. Vatandaşlarda balıkçılarda hamsiden umudunu kesti, unuttu. Bu sezon böyle geçti” diye konuştu.

İHA

"Trabzon’da hamsi lüks oluyor”


Vatandaşlar da bu sene istedikleri gibi hamsi yemediklerini belirterek, 25 TL’lik fiyatı da pahalı bulduklarını söyledi. Hikmet Aydın isimli vatanda, Trabzon’da hamsinin artık lüks olduğunu belirterek, “Bu sene ilk defa hamsi yiyeceğim ancak istediğim hamsi bu değil. Trabzon’da hamsi lüks oluyor” dedi.

Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
FOTOĞRAF 7
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Güzelyalı köyünden istavrit avı için denize açılan balıkçıların ağına, yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık türü takıldı.
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Balıkçıların çektiği görüntüleri inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, Latince adı Ophichthus Rufus olan deniz canlısının yılan kurdu balığı olduğunu belirledi.
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Tunçer, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik bir koridor olduğunu söyledi. <br> <br> Yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği bilgisini veren Tunçer, şöyle devam etti:
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Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış. Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur.
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Prof. Dr. Tunçer, bu tespitle, Çanakkale Boğazı'nın göçmen ve iklim değişikliğinden etkilenen bazı balıkların göç yolu üzerinde olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.
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İklim değişikliğinin sadece balık faunasında değil, denizlerde yaşayan canlılar üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Tunçer, Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır. dedi.
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Doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktılar<br> <br> Teknenin kaptanı Erhan Çifçi de Güzelyalı açıklarında yakaladıkları balığı görüntüledikten sonra doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktıkları anlattı.<br> <br> Çifçi, Marmara'da falan böyle bir şey gözükmedi daha. Herhalde denizlerde yeni bir çoğalma durumu var. Daha önce de dikenli yılan balığı yakalamıştık. O balık 2,5 metre boyundaydı. Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık. diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı.


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