Ekonomi Bangladeşin top mermilerinde Türk imzası Çözümü de Türkiyede buldular
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası: Çözümü de Türkiye'de buldular

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde namlu ve roket gövdesi gibi stratejik ürünlerde yerli ve milli çözümler geliştiren REPKON, Bangladeş'e önemli bir ihracat gerçekleştirecek. REPKON, Bangladeş‘te anahtar teslim 105 ve 155 milimetre top mermi gövdesi ve kovan üretim hattı kurulumu yapacak.

Haber Merkezi AA
Bangladeşin top mermilerinde Türk imzası: Çözümü de Türkiyede buldular
Bangladeş, mühimmat alanındaki ihtiyaçları için aradığı çözümü de Türkiye'de buldu.

Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve hizmetleriyle silahlı kuvvetlerini güçlendiren Bangladeş, mühimmat alanındaki ihtiyaçları için aradığı çözümü de Türkiye'de buldu.

Türkiye ile Bangladeş arasında, devletler arası anlaşma sonucu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Bangladeş Başbakanlığı Silahlı Kuvvetler Birimi himayelerinde imzalanan sözleşmeyle savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine bir yenisi eklendi.

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AA

Metal şekillendirme sektöründe uzmanlaşan ve anahtar teslim üretim tesisleri kurabilen REPKON ile Bangladeş Mühendislik Fabrikaları arasında Anahtar Teslim 105 ve 155 milimetre Top Mermi Gövdesi ve Kovan Üretim Hattı Kurulumu Anlaşması imzalandı.

AA

REPKON İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Uğur Cem Gürpınar, birçok dost ve müttefik ülkede olduğu gibi Bangladeş'in de REPKON'u tercih etme sebebinin, alanında dünyadaki rakiplerinin önünde giden teknolojisi olduğunu söyledi.

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Gürpınar, "REPKON yerli ve milli olarak ülkemiz adına geliştirdiği çalışmalara ek olarak, artık katma değeri yüksek ürünlerin ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek" dedi.

AA

Hassas üretim yapabilen makineler

Metal şekillendirme sektöründe 40 yılı aşkın süredir ortaya koyduğu çalışmalarla üstün teknolojik çözümler sunan REPKON, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

REPKON, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme (flowforming), kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming), namlu üretimi için rotasyonel soğuk dövme ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirdiği yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makineler imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de gerçekleştiriyor.

AA

REPKON, özellikle rotasyonel simetrik parçaların üretiminde dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu kritik "flowforming" teknolojisiyle metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor.

Şirket bu sayede farklı kalibreli namlu ve roket gövdesi imalatında örtülü veya açık ambargolara yerli ve milli özgün çözüm sunabilecek noktaya geldi.

Müttefik ülkelere yaptığı ihracatlarda birçok proje için teslimatını başarıyla tamamlayan şirket, bu yıl Titomic ile Avustralya'da namlu üretimi için ortaklık sözleşmesi imzalamıştı.

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