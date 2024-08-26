Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 77 arttı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, FKB, "Finansal Kiralama", "Faktoring", "Finansman", "Varlık Yönetim" ve "Tasarruf Finansman" şirketlerinin 2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 6 aylık konsolide verilerini açıkladı.
6 aylık konsolide verilerine göre, FKB'nin temsil ettiği 5 sektörün işlem hacmi 830,5 milyar lira, aktif toplamı 786,7 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 147 milyar lira ve müşteri sayısı ise 6,2 milyon olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ballı, şirketlerinin, yılın ilk 6 ayında yakaladıkları büyüme oranlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.
Ballı, "Bundan 11 yıl önce yola çıkan birliğimiz, finansal sistemin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için, bünyemizde yer alan 5 sektördeki, 124 şirket ve 13 bin 634 çalışan ile finansmana erişimi kolaylaştırmak için kamu otoritesinden sektörümüzün önünü açacak bir kısım yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda resmi mercilerden aldığımız güç ile sektörümüzün finans ekosistemi içindeki payının gelişmiş ekonomilerdeki seviyelere çıkarılması, önümüzdeki süreçte en büyük hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
FKB'nin temsil ettiği sektörlerin 6 aylık finansal performanslarına değinen Ballı, verilere göre, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde ilk üç ayda olduğu gibi artışlar görüldüğüne dikkati çekti.
Ballı, bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, işlem hacminin yüzde 77, aktif büyüklüğünün yüzde 54,6, öz kaynaklarının ise yüzde 92,2 büyüdüğünü vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:
Ballı, açıklamasını şöyle sürdürdü: