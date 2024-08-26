Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 77 arttı

"Finansman sektörümüz de geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 69,9'luk artış kaydetti. Sektör bu yükselişle işlem hacmini 122,5 milyar liraya çıkardı. Sektörün alacakları yüzde 75,9 artarak 138 milyar liraya ulaştı. Finansman sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 67,8 yükselerek, 164 milyar lirayı aştı. 'Finansal Kiralama' sektörümüz de yine diğer sektörlerimiz gibi öz kaynaklarındaki artış ile dikkati çekti. Sektörün öz kaynakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,3 artarak yaklaşık 51 milyar lira oldu. Diğer yandan, Varlık Yönetim şirketlerimizin aktif büyüklüğü yüzde 114,6 yükseliş ile 24 milyar lirayı aştı. Sektörün öz kaynakları ise yüzde 76,9 artarak, 11,4 milyar lira olarak kaydedildi."