Ekonomi BDDK bireysel kredilerde risk ağırlıklarını yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK bireysel kredilerde risk ağırlıklarını yükseltti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün açıkladığı makro ihtiyati tedbirler kapsamında bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarını yükseltti.

Haber Merkezi AA
BDDK, bireysel kredilerde risk ağırlıklarını makro ihtiyati tedbirler kapsamında yükseltti
Foto/arşiv

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimlerde risk ağırlığı, 1 ila 6 ay arasındaki vadelerde 75'ten 100'e, 6 ay üzeri vadelerde ise 75'ten 150'ye çıkarıldı.

Bu oran, kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç kredilerinde ise 1 ila 12 ay arasındaki vadelerde 75'ten 100'e, 1 yıl üzeri vadelerde ise 75'ten 150'ye güncellendi.

Bahse konu yeni risk ağırlıkları, kararın alındığı tarihten sonra yeni kullandırılan krediler için uygulanacak.

Bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıkları şöyle:

Açıklama Risk Ağırlıkları (%)

Bireysel Kredi Kartları Kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimleri dahil Mevcut Uygulama Yeni Uygulama

1-6 ay (dahil) arası vadeli Kalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak altı aydan daha fazla olmayan 75 100
6 ay üzeri vadeli Kalan vadesine altı aydan daha fazla olan 75 150

İhtiyaç Kredileri Kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç krediler

1-12 ay (dahil) arası vadeli Kalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak on iki aydan daha fazla olmayan 75 100
1 yıl üzeri vadeli Kalan vadesine bir yıldan daha fazla olan 75 150

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