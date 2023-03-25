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Ekonomi

BDDK kararı Resmi Gazete'de: İki yeni banka kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

03:09 . 25/03/2023 Cumartesi
DHA
BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK'nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi. Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.


BDDK

#BDDK
#Resmi Gazete
#banka
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#kurulma
41 dakika önce
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