BDDK taşıt alımlarında kredi tutarlarını değiştirdi: İşte yeni düzenleme

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredilerde vade sınırını güncelledi. Buna göre, nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan araçlar için kredi vadesi 48 ay olarak belirlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde
kırk sekiz ay
, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde
otuz altı ay
, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde
yirmi dört ay
, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde
on iki ay
olarak belirlendi.
Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde,
kredi tutarının taşıtın değerine oranında;
nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için
yüzde yetmişi
, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için
yüzde elliyi
, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için
yüzde otuzu
, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için
yüzde yirmiyi
, yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için
yüzde sıfır
olarak belirlenmesine karar verildi.
Bu Karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.
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