BDDK taşıt alımlarında kredi tutarlarını değiştirdi: İşte yeni düzenleme

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde

kırk sekiz ay

, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde

otuz altı ay

, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde

yirmi dört ay

, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde

on iki ay