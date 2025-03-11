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Bosphorus Global Property Showcase Mayıs ayında İstanbul’da kapılarını açacak

Bosphorus Global Property Showcase Mayıs ayında İstanbul’da kapılarını açacak

19:0511/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bosphorus International Real Estate Investment Başkanı Matt Jarrar açıklama yaptı.
Bosphorus International Real Estate Investment Başkanı Matt Jarrar açıklama yaptı.

Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul projeleri, 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da, Bosphorus Global Property Showcase’de (Uluslararası Gayrimenkul Tanıtım ve Satış Fuarı) Türk yatırımcılarla bir araya gelecek. Fuara ilişkin değerlendirme yapan Bosphorus International Real Estate Investment Başkanı Matt Jarrar, yurt dışında gayrimenkul sahibi olmak isteyenlerle global projeler arasında köprü kuracaklarını belirtti.

Bosphorus International Real Estate Investment, 6 – 7 – 8 Mayıs tarihleri arasında Mandarin Oriental Bosphorus’ta “Bosphorus Global Property Showcase” etkinliğini düzenleyecek.

Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirecek olan Bosphorus Global Property Showcase, farklı ülkelerden gayrimenkul firmaları projelerini tanıtma fırsatı bulacak ve yatırımcılar, uluslararası gayrimenkul piyasasındaki en yeni fırsatlar hakkında bilgi sahibi olacak.

Bosphorus International Real Estate Investment Başkanı Matt Jarrar, fuara dair yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Türkiye, dünya gayrimenkul pazarında tercih edilen bir ülke olmaya devam ediyor. Yurt dışından ülkemize gayrimenkul edinimi için gelindiği gibi ülkemizden de son yıllarda yurtdışında gayrimenkul sahibi olmak için büyük bir talep var. Bu talebe cevap verebilmek adına yabancı projeleri, Türk yatırımcılarla bir araya getirerek uluslararası bir köprü kuracağız. Fuarda yurtdışında mülk edinme süreçleri, hukuki gereklilikler ve finansal çözümler gibi konularda da uzmanlardan profesyonel danışmanlık hizmeti sunacağız.”

İstanbul’un eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan Bosphorus Global Property Showcase, uluslararası yatırımcılara ve sektördeki profesyonellere yeni iş birlikleri kurma fırsatı sunarken, küresel gayrimenkul pazarının en güncel trendlerini keşfetme imkânı da sağlayacak.

Bosphorus Global Property Showcase’e ilişkin ayrıntılı bilgiler ve katılımcı formları https://bosphorusire.com web sitesinde yer alıyor. Ayrıca 0541 827 83 25 çağrı merkezi numarasından ve bosphorusgps Instagram ve bosphorusire LinkedIn hesaplarından Bosphorus International Real Estate Investment müşteri temsilcilerine de ulaşmak mümkün.


#Bosphorus Global Property Showcase
#İstanbul
#Fuar

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