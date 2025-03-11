Bosphorus Global Property Showcase Mayıs ayında İstanbul’da kapılarını açacak

“Türkiye, dünya gayrimenkul pazarında tercih edilen bir ülke olmaya devam ediyor. Yurt dışından ülkemize gayrimenkul edinimi için gelindiği gibi ülkemizden de son yıllarda yurtdışında gayrimenkul sahibi olmak için büyük bir talep var. Bu talebe cevap verebilmek adına yabancı projeleri, Türk yatırımcılarla bir araya getirerek uluslararası bir köprü kuracağız. Fuarda yurtdışında mülk edinme süreçleri, hukuki gereklilikler ve finansal çözümler gibi konularda da uzmanlardan profesyonel danışmanlık hizmeti sunacağız.”