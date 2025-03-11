Bosphorus Global Property Showcase Mayıs ayında İstanbul’da kapılarını açacak

Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul projeleri, 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da, Bosphorus Global Property Showcase’de (Uluslararası Gayrimenkul Tanıtım ve Satış Fuarı) Türk yatırımcılarla bir araya gelecek. Fuara ilişkin değerlendirme yapan Bosphorus International Real Estate Investment Başkanı Matt Jarrar, yurt dışında gayrimenkul sahibi olmak isteyenlerle global projeler arasında köprü kuracaklarını belirtti.
Bosphorus International Real Estate Investment, 6 – 7 – 8 Mayıs tarihleri arasında Mandarin Oriental Bosphorus’ta “Bosphorus Global Property Showcase” etkinliğini düzenleyecek.
Bosphorus International Real Estate Investment Başkanı Matt Jarrar, fuara dair yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
İstanbul’un eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan Bosphorus Global Property Showcase, uluslararası yatırımcılara ve sektördeki profesyonellere yeni iş birlikleri kurma fırsatı sunarken, küresel gayrimenkul pazarının en güncel trendlerini keşfetme imkânı da sağlayacak.
Bosphorus Global Property Showcase’e ilişkin ayrıntılı bilgiler ve katılımcı formları https://bosphorusire.com web sitesinde yer alıyor. Ayrıca 0541 827 83 25 çağrı merkezi numarasından ve bosphorusgps Instagram ve bosphorusire LinkedIn hesaplarından Bosphorus International Real Estate Investment müşteri temsilcilerine de ulaşmak mümkün.