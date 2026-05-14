Bergama'ya 50 milyon avro kanat yatırımı

Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Alman rüzgâr türbini üreticisi ENERCON, yeni nesil E-175 EP5 E2 modeli için rotor kanadı üretimini Türkiye’ye taşıma kararı aldı. Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak fabrikanın ilk etap yatırım bütçesinin 50 milyon avro olduğu belirtilirken, tesisin bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Yıllık 450 kanat üretim kapasitesine sahip olacak tesiste yılda 150 rotor kanadı seti üretilecek.





YEREL ÜRETİME DAYALI ALTYAPI

ENERCON COO’su Heiko Juritz, yatırımın Türkiye’deki yenilenebilir enerji ekosistemi açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, “Bergama’daki yeni üretim tesisimiz sayesinde Türkiye’deki karasal rüzgâr enerjisi ihalelerinde geçerli olan yerli katkı kriterlerini karşılayabileceğiz. Bu yatırım, müşterilerimizin elde edeceği yerli aksam destekleri ile projelerde rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda Türkiye’deki yenilenebilir enerji ekosistemine de önemli katkı sağlayacak” dedi.





AVRUPA'NIN EN YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLAYAN TÜRBİNLERİ

Şirketin yeni amiral gemisi olarak tanımladığı ENERCON E-175 EP5 E2 modeli, 7 MW kurulu gücü ve 175 metre rotor çapıyla Avrupa’nın en yüksek verimlilik sağlayan kara tipi rüzgâr türbinleri arasında gösteriliyor. Şirketin kısa süre önce Türk müşterilerle toplam 370 MW’ın üzerinde kapasiteyi kapsayan yeni tedarik anlaşmaları imzaladığı belirtilirken, Bergama’daki üretimin öncelikli olarak Türkiye pazarı için kullanılacağı, ilerleyen dönemde ise Doğu ve Güney Avrupa’daki projelere de tedarik sağlamasının hedeflendiği kaydedildi. Juritz, Türkiye’nin şirket açısından stratejik önemini koruduğunu belirterek, “E-175 EP5 E2 bileşenlerinin Türkiye’de üretilecek olması, ülkeye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın güçlü bir göstergesidir. Üretimden satışa, kurulumdan servise kadar tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında olmaya ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





BERGAMA BÖLGESEL İHRACAT ÜSSÜ OLACAK

Yerli katkı şartlarına uygun üretim altyapısının oluşturulacağı tesiste üretimin yaklaşık yarısının ihracata yönelik olması planlanıyor. Böylece Bergama’daki fabrikanın yalnızca Türkiye pazarı için değil, aynı zamanda bölgesel ihracat merkezi olarak da konumlandırılması hedefleniyor. Öte yandan ENERCON’un Türkiye’de bugüne kadar kurduğu toplam rüzgâr enerjisi kapasitesinin 4 GW seviyesine ulaştığı belirtildi. Şirket, Türkiye’de satış, proje yönetimi ve servis alanlarında kendi organizasyon yapısıyla faaliyet göstermeyi sürdürüyor.





TÜRKIYE BÖLGESEL PAZARI BÜYÜTECEK

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi Başkanı Ben Backwell, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki rolünün giderek güçlendiğini ifade ederek, ekipman üretimi, komponent tedariki ve teknik uzmanlık alanlarında Türkiye’nin küresel pazarda daha etkili bir oyuncu olacağını dile getirdi. Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında stratejik bir enerji koridoru konumunda bulunduğunu kaydeden Backwell, özellikle Avrupa’da istikrarlı, Asya’da ise çok hızlı büyümesi beklenen rüzgâr enerjisi piyasasında Türkiye’nin güçlü bir konum elde edebileceğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı deniz üstü rüzgâr ihalesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Backwell, offshore rüzgârın Türkiye’nin temiz enerji dönüşümünde yeni bir aşama olacağını söyledi.



