Borsa fark attı: Altın ve faiz yüzde 15, dolar ve avro ise yüzde 5 kazandırdı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, politika faizlerinde başlayan düşüş döngüsüyle yatırımcıların mevduattan hisse senetlerine yönelmesi ve TL varlıklara artan yabancı ilgisinin etkisiyle yukarı yönlü hareketlilikle 2026’ya başladı. BİST 100 endeksi, 2025'i yüzde 14,55 primle 11 bin 261 puandan kapatmış ve yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun yarısı kadar bile performans gösterememişti.





YILA RALLİ İLE BAŞLADI

2026 yılının ilk haftalarından itibaren ralli moduna giren ve pozitif ivmesini koruyan endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu genele yayılan alımlar sayesinde önce 13 bine taşıdı. 2025’teki yüzde 14,55’lik toplam getirisini ocak ayının ilk 3 haftasında yüzde 15,37'lik kazançla aşan BİST 100 endeksi, geride kalan aylarda da savaşın da etkisiyle dalgalı bir seyir yaşasa da 15 bin puan eşiğini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılbaşından bu yana %33,5 kazançla önemli bir çıkış yapan Borsa İstanbul’un bu performansını sürdürmesi halinde bu yılı 20 bin puanın üzerinde kapatması işten bile değil.





DOLARI 6'YA KATLADI

Borsa İstanbul’un dört aylık kazancı, diğer yatarım araçlarının getirisini katladı. Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 15,7 kazandırırken, mevduat faizinin getirisi yüzde 15,1 oldu. Avro yıl başından bu yana TL karşısında sadece yüzde 5,6 değer kazanırken, doların değer artışı yüzde 4,6’da kaldı. Söz konusu menkul değerler ile karşılaştırıldığında; Borsa İstanbul’un yüzde 33,2 kazancıyla fark attığı görülüyor.





YÜKSEK FAİZE VE SAVAŞA RAĞMEN

Merkez Bankası’nın küçük adımlarla da olsa başladığı faiz indirme sürecini ABD-İsrail İran Savaşı’nı gerekçe göstererek durdurması, Borsa İstanbul’un daha sonraki haftalarda dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. Savaş öncesi haftalarda en yüksek seviyeyi 14 bin 339 puan ile 16 Şubat’ta gören Borsa İstanbul’da kayıplar savaş nedeniyle derinleşti. Endeks, 30 Mart tarihinde 12 bin 626 puana kadar geri çekildi.





15 BİN PUANLA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Savaşın uzaması ve Türkiye’nin yatırımcı için “güvenli ülke” olma konumunu pekişince özellikle yabancı yatırımcının geri dönüşü uzun sürmedi. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren yeniden yükseliş trendine giren endeks 10 Nisan’da 14 bin sınırını aştı. Savaşın etkilerini yavaş yavaş geride bırakan Borsa İstanbul bu hafta 15 bin puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul, dünkü kapanış itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 33 getiri sağlayarak enflasyon karşısında güçlü bir duruş sergiledi. Yabancı yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisi yanı başımızdaki savaşa rağmen devam ediyor.





JEOPOLİTİK GELİŞMELER KALICI YÖNÜ TAYİN EDECEK

Görüştüğümüz analistler, yabancı yatırımcı rüzgârını da arkasına alan Borsa İstanbul’un teknik açıdan 13 bin puan psikolojik sınırının aşılmasıyla birlikte yeni bir bant arayışına girdiğini söyledi. Uzmanlar, özellikle faiz indirimlerinin hızına bağlı olarak bankacılık ve sanayi hisselerindeki alımların devam edebileceğini vurguluyor. Ancak, kısa sürede elde edilen yüksek primlerin ardından kâr satışlarının olabileceği uyarısında da bulunan piyasa uzmanları, küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin ve yabancı takas oranlarındaki artış hızının, 2026 yılının ilk çeyreğindeki kalıcı yönü tayin edeceğini dile getiriyor.





BORSAYA YATIRIM ŞİRKETE VE ÜLKEYE DESTEKTİR

Son yıllarda yatırım alışkanlıklarında önemli değişimler yaşanırken, birçok kişi birikimlerini farklı yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih ediyor. Uzmanlara göre; bu araçlar arasında borsa, yalnızca yatırımcıya kazanç sağlama potansiyeli sunmakla kalmıyor; aynı zamanda şirketlerin büyümesine katkı sağlayarak ülke ekonomisinin gelişiminde de önemli bir rol oynuyor. Borsaya yönelen sermaye şirketler için önemli bir finansman kaynağı oluşturuyor. Halka açık şirketler, yatırımcılardan topladıkları kaynaklarla yeni fabrikalar kurabiliyor, üretim kapasitesini artırabiliyor, teknoloji yatırımlarına hız verebiliyor ve daha fazla kişiye istihdam sağlayabiliyor. Bu durum, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.





ŞİRKETLERİ FAİZ YÜKÜNDEN KORUR

Altın ya da döviz gibi yatırım araçları çoğu zaman bireysel kazanç amacı taşırken; borsa ise doğrudan üretime ve şirket faaliyetlerine katkı sunuyor. Özellikle sanayi, enerji, teknoloji ve savunma gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin borsa üzerinden yatırım alması, ülkenin rekabet gücünü artırıyor. Borsada halka açık olarak işlem gören şirketlerin güçlü olması, sermaye piyasaları ve ekonomik istikrar açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü; borsanın gelişmesiyle şirketlerin banka kredilerine olan bağımlılığı azalırken, daha sürdürülebilir bir finansman yapısı oluşuyor.





STRATEJİK BİR FİNANSAL YAPI

Öte yandan uzmanlar, yatırımcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyor. Borsanın kısa vadeli kazanç beklentisinden ziyade uzun vadeli yatırım anlayışıyla değerlendirilmesinin hem yatırımcı hem de ekonomi açısından daha sağlıklı sonuçlar doğuracağı belirtiliyor. Tasarrufların üretime yönlendirilmesi ve şirketlerin büyümesini destekleyen yatırımların artması, Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle borsa, yalnızca bir yatırım alanı değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunan stratejik bir finansal yapı olarak öne çıkıyor.



