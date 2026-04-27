Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı: En çok kazandıran sektör finansal kiralama faktoring oldu

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı: En çok kazandıran sektör finansal kiralama faktoring oldu

18:4527/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14 bin 594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring olurken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,64 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasının ardından İran'ın uzlaşmacı yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışına karşın negatif bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca büyük merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın gün içinde 14.621,97 puan seviyesini görerek rekor tazeledi ve 14.594,01 ile rekor seviyeden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


#BIST 100
#Borsa İstanbul
#rekor
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
