Borsa günü yükselişle tamamladı: İnşaat hariç tüm sektörler kazandırdı BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.599,13 puan ve yüzde 1,54 artarak 105.379,71 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile orman,kağıt,basım, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

Haber Merkezi 15 Kasım 2019, 18:28 Son Güncelleme: 15 Kasım 2019, 18:34 AA