Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı İnşaat hariç tüm sektörler kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı: İnşaat hariç tüm sektörler kazandırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.599,13 puan ve yüzde 1,54 artarak 105.379,71 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile orman,kağıt,basım, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul (Arşiv)
Borsa İstanbul (Arşiv)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kazancıyla 105.379,71 puandan tamamladı.

Sadece inşaat sektörü geriledi

  • BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.599,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile orman,kağıt,basım, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüş ve dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 105.000 - 105.500 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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