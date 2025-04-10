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Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok kazandıran sektörler

13:2010/04/2025, Perşembe
AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 değer kazanarak 9.493,78 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 218,28 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.493,78 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,94 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,76 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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