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Borsa güne yükselişle açıldı

Borsa güne yükselişle açıldı

10:0510/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan küresel piyasalar ralli yaparken, Borsa İstanbul'da buna eşlik etti ve güne yüzde 3,27 yükselişle başladı.
ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan küresel piyasalar ralli yaparken, Borsa İstanbul'da buna eşlik etti ve güne yüzde 3,27 yükselişle başladı.

ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan küresel piyasalar dengesizliğini korurken, Borsa İstanbul'da buna eşlik etti ve güne yüzde 3,27 yükselişle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan risk iştahıyla, küresel piyasalar ralli yaptı ve Borsa İstanbul'da buna eşlik etti.


Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 3,27 oranında yükselişle başlarken; endeks açılışta 303 puanlık artışla 9579 puan oldu. Bankacılık endeksi ise açılışta yüzde 4,25 artışla 12.430 puanda bulundu.



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