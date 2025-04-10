JPMorgan CEO'sundan ABD'ye kötü haber

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisi için bir resesyonun artık “muhtemel bir sonuç” olduğunu düşündüğünü söyledi. Dimon, bunun kısmen borsalardaki sert satışlardan da anlaşıldığını belirtti ve Başkan Trump’ın son tarifelerinin tetiklediği satışlara dikkat çekti.





Dimon, Dow Jones Sanayi Endeksi’nin gün içi zirvesinden 2.000 puan gerilemesine atıfta bulunarak “yani, 2.000 puanlık bir düşüş gördüğünüzde, bu kendi kendini besleyen bir sürece dönüşüyor, değil mi? Bu düşüş, 401 bin emeklilik hesabınızda para kaybediyormuşsunuz gibi hissettiriyor, emeklilik fonunuz düşüyor. Harcamaları kısmak zorunda kalıyorsunuz” dedi.





"Kolay kolay geçmeyecek"





Dimon, ekonominin zaten seçim öncesinde sağlam bir zeminde olmadığını ve tarifelerin görünümü daha da kötüleştirdiğini söyledi. Artan jeopolitik gerilimlere, ABD ve diğer ülkelerdeki “devasa” bütçe açıklarına ve kolay kolay geçmeyecek olan yapışkan enflasyona dikkat çekti.





Dimon, ayrıca hissedarlara yazdığı yıllık raporunda da ABD ekonomisi hakkında benzer uyarılarda bulundu. Raporda, tarifelerin büyümeyi yavaşlatabileceğini ve enflasyonu artırabileceğini vurguladı.





Dimon “Enflasyon gerilemiş olsa da, gelecekte gördüğüm birçok unsur enflasyonist: Sürekli yüksek bütçe açıkları, dünyanın yeniden silahlanması, altyapı yatırımı ihtiyacı yeşil ekonomi dahil ve ticaret ile tarife düzenlemeleri” diye yazdı.











