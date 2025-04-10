ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,6 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artışla 442 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artarak, 396 milyon 700 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalarak 236 milyon varil olarak kayıtlara geçti.