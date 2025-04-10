Petrol 4 yılın en düşük fiyatını gördü: 60 doların altında

Brent petrolün varil fiyatı ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikalarıyla 20 Ocak'tan bu yana 17 dolardan fazla geriledi. ABD ile Çin'in karşılıklı vergi restleşmelerinin ardından 60 doların altına inen Brent petrol Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ham petrol fiyatı da 56 doları test etti.
Donald Trump'ın ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından izlediği korumacı ticaret politikalarıyla Brent petrol 20 Ocak'tan bu yana 17 dolardan fazla değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı dün ise ABD ile Çin'in karşılıklı vergi restleşmelerinin sonucunda 58,60 dolara kadar gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD ham petrol fiyatı da 56 doları test ederek, Şubat 2021'den bu yana en dip seviyeye indi.
DALGALI SEYİR SÜRECEK
Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon, yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin gözlemlenebileceğini belirtti. Leon, ABD’nin ticaret ortaklarının misilleme önlemlerini değerlendirdiğini ifade ederek, "İlerleyen günlerde petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi bekleniyor çünkü gümrük tarifeleri yürürlüğe girerken ABD'nin ticaret ortakları misilleme önlemlerini değerlendiriyor" dedi.