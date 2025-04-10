Petrol 4 yılın en düşük fiyatını gördü: 60 doların altında

Donald Trump'ın ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından izlediği korumacı ticaret politikalarıyla Brent petrol 20 Ocak'tan bu yana 17 dolardan fazla değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı dün ise ABD ile Çin'in karşılıklı vergi restleşmelerinin sonucunda 58,60 dolara kadar gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD ham petrol fiyatı da 56 doları test ederek, Şubat 2021'den bu yana en dip seviyeye indi.