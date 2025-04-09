Somali’de gaz ve petrol işareti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Somali açıklarında yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında sona yaklaşıldı. Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin ekim ayında başlattığı sismik faaliyetler büyük ölçüde tamamlanırken, elde edilen veriler bölgede önemli miktarda doğal gaz rezervine işaret ediyor. Somali yönetimi, bu veriler ışığında 2026 yılının başlarında ilk hidrokarbon üretimini gerçekleştirmeyi ve enerji üreticisi ülke statüsünü kazanmayı hedefliyor.
ÜÇ YETKİ ALANINDAN İKİSİ TAMAM
Ekim ayında başlatılan 3 boyutlu sismik araştırmalar, Somali sularında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalar arasında yer alıyor. Şu ana kadar Mareeg ve Xarardheere bölgelerindeki çalışmalar tamamlandı. Güney Mudug’daki Hobyo Bölgesi’nde ise araştırmalar devam ediyor. Oruç Reis’te bulunan 5 laboratuvarda yapılan ilk sismik veri analizlerinden elde edilen ön bulgular, bölgenin ciddi bir enerji potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. TPAO yetkilileri, hem doğal gaz hem de petrol açısından umut verici sonuçlara ulaşıldığını belirtirken, Somali yönetimi ise bu gelişmeyi ülke ekonomisi açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyor.
PAKİSTAN’DA DA ARAMA YAPACAĞIZ
Türkiye, yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik yeni bir adım attı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir iş birliğine gidildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan’ın 3 milli petrol şirketi, Pakistan’ın 40 deniz bloku için yapacağı ihaleye ortak teklif verecek. TPAO ile Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Pakistan, 30 Haziran'da ihale yapacak.