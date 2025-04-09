Somali’de gaz ve petrol işareti

Ekim ayında başlatılan 3 boyutlu sismik araştırmalar, Somali sularında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalar arasında yer alıyor. Şu ana kadar Mareeg ve Xarardheere bölgelerindeki çalışmalar tamamlandı. Güney Mudug’daki Hobyo Bölgesi’nde ise araştırmalar devam ediyor. Oruç Reis’te bulunan 5 laboratuvarda yapılan ilk sismik veri analizlerinden elde edilen ön bulgular, bölgenin ciddi bir enerji potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. TPAO yetkilileri, hem doğal gaz hem de petrol açısından umut verici sonuçlara ulaşıldığını belirtirken, Somali yönetimi ise bu gelişmeyi ülke ekonomisi açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyor.