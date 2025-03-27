Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Karşılama ve basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud
, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.
Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve
Mahmud
, merdivenlerde
Türk ve Somali bayrakları
önünde fotoğraf çektirdi. Karşılama töreninde, tarihte kurulan
16 Türk devleti
ni temsil eden bayraklara da yer verildi.
Karşılama ve basına kapalı gerçekleştirilen kabulde,
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
,
MİT Başkanı İbrahim Kalın
ve
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da hazır bulundu.
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