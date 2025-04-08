Petrol sondajında sıra Van'da

Küresel ölçekte derinleşen ticaret savaşları, enerji piyasalarını sarsarken, Türkiye yerli kaynaklara dayalı enerji stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında enerji arama ve üretim faaliyetleri ülkenin doğusuna yoğunlaştı. Gabar ve Cudi’den sonra şimdi de Van’ın Muradiye ilçesindeki Beşparmak Dağı’nda sondaj çalışmalarına başlandı. Yüksek rakımı ve zorlu iklim şartlarıyla bilinen bölgeye 200 tonluk sondaj kulesi kuruldu. İlk etapta 1.500 metre derinliğe inilmesi planlanıyor.





2025 SONUNDA TAMAMLANACAK

Türkiye, Gabar’da açılan 95 kuyudan elde edilen günlük 84 bin varil petrol ile üretimini 132 bin varilin üzerine çıkardı. Üretimi artırma hedefi doğrultusunda Türkiye genelinde 2025 sonuna kadar toplam 153 yeni petrol kuyusu hedefleniyor. Muradiye'de 2023'ten beri sürdürülen jeolojik ve teknik hazırlıkların ardından, nisan ayı itibarıyla başlayan sondaj faaliyetlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.





GEÇMİŞİ 19. YÜZYILA KADAR UZANIYOR

Geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan Muradiye ilçesi, Sultan Abdülhamid döneminde günübirlik üretimlerle dikkat çekmiş, 1915’te ise Rus ordusu bölgedeki kaynaklardan askeri araçlar için yakıt temin etmişti. Ancak Rusların çekilişi sonrası kuyular betonla kapatılmıştı. Aradan geçen yüzyılın ardından bölge tekrar Türkiye’nin odağına yerleşti.





ÖN SONUÇLAR UMUT VERİCİ

Sondaj faaliyetlerinin başladığı Muradiye’deki sahaya komşu olan Çatak Körkandil’de de 1.800 metre derinliklere ulaşılan çalışmalar sürüyor. Elde edilen ön sonuçlar umut verici nitelikte. TPAO’nun bölgede aldığı 5 ayrı arama ruhsatı, Van ve çevresinin enerji potansiyeline işaret ediyor. Bölge İran-Özalp-Muradiye üçgeninde yer alması dolayısıyla jeopolitik açıdan stratejik bir konumda bulunuyor.

GABAR'DA ÇOCUKLARIN MESLEK TERCİHİ MÜHENDİSLİK

Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi ile birlikte Gabar’da yaşanan dönüşüm de dikkat çekiyor. Gabar Dağı’nın yamaçlarında yer alan Akçay’da bulunan General Selahattin Uğurlu İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerin proje ödevlerinde petrol üretimiyle ilgili konular işleniyor. Yabancı dil derslerinde Gabar ile ilgili sunumlar yapılıyor. Sınıf öğretmeni Hatice Altın, birçoğu mühendis olan Gabar çalışanlarının çocukların umudu olduğunu ifade ederek, "Tek hayalleri öğretmen, doktor, asker olmaktı. Çocuklarımız artık mühendis de olabileceklerini söylüyor" açıklamasını yaptı.



