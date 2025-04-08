Tarife savaşları piyasaları vurdu

ABD'nin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemelerle artan risk algısı küresel piyasalarda geçen hafta olduğu gibi dün de sert satışların yaşanmasına sebep oldu. Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında genele yayılan satışlarda; sanayi, otomotiv, madencilik ve teknoloji sektörleri başı çekti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3, Hong Kong'da Hang Seng ise %13,2 değer kaybıyla günü kapattı.





PANDEMİDEN BERİ EN KÖTÜSÜ

Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa'ya da sıçradı. Açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'de yer alan şirketlerin yüzde 97'sinin hisse fiyatları düştü. Almanya'da DAX 40 yüzde 4,13, Fransa'da CAC 40 yüzde 4,78, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 4,38 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 5,26 düşüşle günü tamamladı. Böylece Avrupa borsalarında pandemiden beri en sert düşüş meydana geldi. ABD'de vadeli endekslerinde de açılışta sert değer kayıpları izlendi. Nasdaq yüzde 5,5, S&P 500 yüzde 5 ve Dow Jones yüzde 4,3 düşüşle açıldı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,91 azalarak 37.965,60 puana indi. Samp;P 500 endeksi yüzde 0,23 azalışla 5.062,25 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artışla 15.603,26 puana çıktı. Gümrük tarifesi endişesi kripto para piyasasını da vurdu.Bitcoin fiyatları yüzde 10'u aşkın değer kaybederek 75 bin doların altına çekildi. Ethereum'un fiyatı da %22 düşüşle 1.421 dolar oldu.





BORSA İSTANBUL ARTIDA

Yurt içi piyasalarda ise küresel düzeydeki gibi aşırı bir oynaklık görülmedi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle başlasa da öğleden sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı. Endeks, kapanışı yüzde 0,29 artışla 9 bin 407 puandan yaptı.





TRUMP YANGINI KÖRÜKLEDİ

Asya'dan başlayıp Amerika'ya uzanan satış dalgasının durulması beklenirken, akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi durumunda 9 Nisan'da yüzde 50 ek tarife getireceğini açıklaması piyasalardaki yangını iyice alevlendirdi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in 'Bir daha düşmeyecek' demesine rağmen Tesla hisseleri de genele yayılan satış dalgasından nasibini aldı. Tessa hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 214 dolara kadar indi. Kapanışta yeniden 233 doları gören şirketin hisseleri aralık ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 eridi.





PETROL 4 YILIN DİBİNDE

Petrol fiyatları da ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin sert söylemlerini yinelemesi ve OPEC grubunun mayısta üretim artışı yapma planlarını duyurmasıyla kan kaybetmeye devam etti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 azalışla son 4 yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolardan işlem gördü.





AUDİ SEVKİYATINI ASKIYA ALDI

Avrupa Birliği, tarifelere karşılık vermeye hazır olduğunu duyururken, ilk adım Alman otomobil devi Audi'den geldi. Audi, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldığı duyurdu.



