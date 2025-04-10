Baş döndüren restleşme: Çin'den çifte hamle Trump'tan yeni tarife artışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde fitilini yeniden ateşlediği ticaret savaşlarında karşılıklı restleşmeler sürüyor. Trump'ın son olarak uygulamaya koyduğu yüzde 104'lük gümrük vergisi kararına tepki gösteren Çin yönetimi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik tarifeyi yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarırken tahvil kozunu da kullandı. Pekin, sahip olduğu 761 milyar dolarlık ABD hazine tahvillerinin 50 milyar dolarını sattı. ABD, Pekin yönetiminin misillemesine bir kez daha karşılık verdi.





'SAYGISIZLIK' DEDİ YİNE ARTIRDI

Sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e duyurdu. Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.





EK TARİFELERE 90 GÜNLÜK ERTELEME

Trump, tarifeler konusunda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı. Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.





RİSK ALGISI ARTTI

İki ülke arasındaki restleşmeler küresel piyasalarda risk algısını artırırken, ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisi yüzde 4,50'ye fırladı. Uzmanlara göre; ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik, Çin'in finans alanında yaptığı misillemeden kaynaklandı.





ZİRVEDEN 589 MİLYAR $'LIK KAÇIŞ

2013’te 1,3 trilyon dolarla rekor düzeyde ABD hazine tahviline sahip olan Çin, satışlarını son yıllarda hızlandırdı. Asya devinin zirveden itibaren elden çıkardığı ABD tahvillerinin miktarı 589 milyar dolara ulaştı. Böylece Çin’in ABD tahvil pozisyonu son 12 yılın en düşük seviyesine indi.





JAPONYA İLK SIRADA

ABD'nin ihraç ettiği yaklaşık 36 trilyon dolarlık tahvil yükümlülüğü bulunuyor. ABD hazine tahvilleri küresel finansal sistemin önde gelen enstrümanlarını oluştururken, birçok ülkenin portföyünde de ilk sıralarda yer alıyor. Buna göre; Japonya sahip olduğu 1 trilyon 99 milyar dolarlık ABD hazine tahviliyle uzun süredir zirvedeki yerini koruyor. Tahvil stoku büyüklüğü bakımından Japonya'yı 765,5 milyar dolarla İngiltere, 711 milyar dolarla Çin, 424,5 milyar dolarla Lüksemburg izliyor.





Tahvil satışından iki taraf da zararlı çıkar

Arda Coşar

Yeni Şafak'a konuşan Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, Çin'in ABD tahvil portföyünü topluca satması durumunda ortaya çıkabilecek senaryoları anlattı. Coşar, "Çin Trump'ın ek yüzde 50 tarife kararına karşı tahvil kartını öne sürmüş gözüküyor. Tamamını satarsa ABD'de faizler artar, tahvil fiyatları geriler. Çin ABD'ye faizlerin yükselmesi yoluyla zarar vermiş olur. Eğer ABD dinamik bir şekilde etkilenirse Fed faiz indirerek Çin'e cevap verebilir. Fed tahvil satın almayı da tercih edebilir. Halihazırda zaten Trump'ın başlattığı ticaret savaşı ABD Merkez Bankası'nın elini zora soktu. ABD'de enflasyon yükselecektir ve resesyon ihtimali de giderek güçleniyor. Son olarak Çin'in böyle bir hamlede bulunması elindeki tahvillerin de değer kaybetmesine yol açacaktır. Yani Çin kendisine de zarar vermiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.



