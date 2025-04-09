Çin'den ABD'ye ek vergi resti: Trump'ın yüzde 104'lük tarifesine karşılık misilleme geldi

Çin, ABD mallarına yüzde 84 ek tarife uygulayacak.
Ticaret savaşları durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 104'lük tarifesine karşılık Çin'den misilleme geldi. Çin yönetimi ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik tarifeyi yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkardı. Tarifeler 10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.
ABD Başkanı Trump'ın ek vergilerinin ardından Çin'den karşı hamle gecikmedi. Çin, yarından itibaren ABD mallarına yüzde 84 ek vergi uygulayacağını duyurdu.
Çin'den ABD'ye misilleme geldi
Çin'den ABD'ye misilleme geldi
ABD ve Çin arasında vergi restleşmesi devam ediyor. ABD, Çin'e uygulayacağı vergi yüzde 104'e çıkarılırken; Çin de ABD'ye uygulayacağı vergiyi yüzde 84'e çıktı.
Çin Başbakanı Li Qiang, ABD tarifelerine rağmen ülkesinin dış şokları tamamen etkisiz hale getirecek yeterli araçlara sahip olduğunu bildirdi. Li, Pekin yönetiminin ülkenin sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümesini sürdürme konusunda güçlü bir güvene sahip olduğunu da ifade etti.
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