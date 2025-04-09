Çin'den ABD'ye ek vergi resti: Trump'ın yüzde 104'lük tarifesine karşılık misilleme geldi

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD tarifelerine rağmen ülkesinin dış şokları tamamen etkisiz hale getirecek yeterli araçlara sahip olduğunu bildirdi. Li, Pekin yönetiminin ülkenin sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümesini sürdürme konusunda güçlü bir güvene sahip olduğunu da ifade etti.