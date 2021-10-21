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Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Albayrak Medya Grubu’nun düzenlediği “Finansal Okuryazarlık Zirvesi”nde katılım endeksi için çalışma başlattıklarını duyurdu: Çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Katılım şirketlerine yatırım yapan ve çevre duyarlılığı olan yatırımcılara önemli bir fırsat sunmuş olacağız.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türk varlıklarına olan ilginin hem yerli hem de yabancı yatırımcı tarafında sürdüğünü söyledi. Albayrak Medya Grubu’nun düzenlediği Finansal Okuryazarlık Zirvesi’ne katılan Korkmaz Ergun, konuşmasının Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş ile Yeni Şafak Ekonomi Şefi İbrahim Acar’ın sorularını cevaplandırdı.

Borsa İstanbul’da geçen yıl 8 şirketin halka arz olduğunu hatırlatan Genel Müdür Ergun, bu yıl ise şimdiye kadar 41 şirketin halka arzının gerçekleştirildiğini belirtti. Sene sonuna kadar halka arz olan şirket sayısının 50’yi bulabileceğini belirten Ergun, bu yılki başvurulardan 6’sının da reddedildiği bilgisini verdi.

KATILIM ENDEKSİ MÜJDESİNİ VERDİ

Sürdürülebilir katılım endeksi çalışması başlattıklarını söyleyen Ergun, “Katılım endeksi çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Katılım şirketlerine yatırım yapan ve çevre duyarlılığı olan yatırımcılara önemli bir fırsat sunmuş olacağız. Katılım firmalarına ise ön plana çıkma ve kendilerini pazarlamalarına fırsatı veriyoruz” dedi. Korkmaz Ergun, yabancı yatırımcının borsa İstanbul’daki pay piyasalarındaki ağırlığını BIST 30’da yüzde 51, pay piyasasının tamamında ise yüzde 44 olduğunu ifade etti. Yabancı yatırımcının İstanbul Borsası’na ilgisinin her zaman canlı olduğunu vurgulayan Ergun, bu yıl mart ve Temmuz aylarındaki hareketliliğe dikkat çekti.

SPEKÜLATÖRLERE DEĞİL KAP’A BAKIN

Pandemi döneminde Borsa İstanbul’da artan yerli yatırımcı ilgisinden memnun olduklarını da belirten Ergün; yatırımcılara, sosyal medyadaki spekülasyonlara itibar etmemelerini tavsiye etti. Ergun, şirket finansalları ve bildirimlerinin düzenli yayımlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nu takip etmelerini önerdi.

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Ergun’dan yatırımcıya tavsiyeler

- Yatırım yapacağınız ürünü iyi anlayın.

- Yatırım için, vade ve risk karşılaştırmasını iyi yapın.

- Yatırımlarınızı, mutlaka ama mutlaka çeşitlendirin.

- Değersiz haberlere ve dedikodulara dayanarak hareket etmeyin.

- Finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin.

-Şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformundan takip edin.

- Sosyal medyaya itibar etmeyin.

- Çalıştığınız aracı kurumların, araştırma raporlarını inceleyin.

- Aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin.

- Birikimlerinizi bu bilgilere göre değerlendirin.

- Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin.

Gençlere ulaşmayı önemsiyoruz

  • Sermaye piyasaları işleyişinin şirketlerin şeffaflığı ve yatırımcıların finansal okur yazarlığı gibi iki önemli temelde gerçekleştiğini belirten Korkmaz Ergun, şunları kaydetti: “Borsa İstanbul olarak, aracı kurumlara destek vererek finansal okur yazarlığa katkı sunduklarını kaydetti. Ergün, Finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasını, özellikle gençlerimize, tasarruf ve yatırımcı bilincinin kazandırılmasını amaçlayan, ülkemizdeki ilk uygulama ve simülasyon laboratuvarı olan, BISTLAB’ın çeşitli üniversitelerimizde kurulumunu tamamladık. EBA TV kanalıyla gençlere ulaştık. ”

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