Borsa yılın en yüksek seviyesinde: 106 bin puana ulaştı

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Endeks, haftanın son iş gününü yüzde 1,54’lük yükselişle 105 bin 379 puandan tamamlamıştı.
- BIST 100 endeksi geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de görüşmesinin ardından artan risk iştahıyla haftalık bazda yüzde 2,16 yükselişle, 105.379,71 seviyesinden haftayı tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin önemli direnç, 102.500'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.