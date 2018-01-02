Bu sene hayatımız değişecek
Taşerona kadro
Taşeron işçileri geçtiğimiz günlerde yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadrolu oldu.
900 bin taşeron işçisi kadroya geçmek için bağlı bulundukları kurumlara 2 Ocak'tan itibaren başvuruda bulunmaya başlayacak. Bu nedenle bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak.
- Başvuruda bulunan alt işveren işçilerinin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.
Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak.
Kamuya 110 bin yeni personel
Başbakan Binali Yıldırım, 2018'de kamuya alınacak personele ilişkin açıklama yaptı.
2018'de Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelere 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak.
Girişimci engellilere 50 bin liralık hibe
- En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda mesleki eğitim belgesi veya girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere yönelik hibe desteği 2014 yılından itibaren uygulanıyor. Söz konusu hibe engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen "İdari Para Cezaları Fonu"ndaki kaynaktan karşılanıyor.
Türkiye İş Kurumu’ndaki (İŞKUR) Yetkili Komisyon kendi işini kuracak engellilere 36 bin lira olan hibe miktarını yükseltmek için 9 Ekim'de toplandı. Toplantıda, kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere verilecek hibenin 50 bin liraya çıkartılması kararlaştırıldı.
Pasaport ve ehliyet işlemleri artık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nde
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde olan tüm pasaport ve ehliyet işlemleri, 2018’den itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Resmi Gazete'de 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı kanuna eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği, bu sürenin uzatılmasında Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmişti.
Araç ruhsatları artık noterden
Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan araç tescil ve sicil işlemleri 2018 yılından itibaren noterlikler eliyle gerçekleştirilecek.
- Araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta Emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış olacak. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve bu kuruluşça yönetimi ve güvenliği sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak.
Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim
Maliye Bakanlığı'nın vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek. Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.
Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek.
Esnafa 10 ay işsizlik maaşı
İşçiler için işten ayrıldığında can simidi olan işsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. 1 Ocak'tan itibaren prim ödemeleri başlayacak.
Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek.
- Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 35,55 lira, devlet de 17,77 lira verecek. Koşulları sağlayan esnaf 10 ay işsizlik ödeneği alabilecek. Aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira verilecek.
Çalışan annelere aylık 400 TL destek
- İş Başı Eğitim Programları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kadınların bakmakla yükümlü oldukları çocukları için aylık 400 TL destek ödemesi yapacak.
2018 yılında İş Başı Eğitim Programları planlanırken kadınlar da unutulmadı. Sanayi sektöründeki mesleklerede düzenlenecek iş başı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödenecek.
İşbaşı Eğitim Programları kapsamında işsizlere günlük 75 TL
İstihdam Şurası ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni istihdam teşviklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre bazı mesleklerin işbaşı eğitim programlarında günlük 75 TL cep harçlığı verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının paylaşımına göre Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Düzenlenecek olan bu programlara katılan 18 - 29 yaş arası gençlerin 9 aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 TL cep harçlığı verilecek.
Devletten esnafa 6 ay maaş desteği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan istihdam seferberliğinde dikkat çeken desteklerden biri de esnafa yönelik yapılan uygulamalar oldu.
Bu konu kapsamında 2018 yılında işletmesinde 25 yaşını aşmamış genç eleman istihdam ettiren esnafın ödeyeceği maaşın 6 aylık kısmına devletten destek sağlanacak.
‘Türkiye Kart’ geliyor
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2018 yılında Türkiye Kart’a geçileceğini açıklamıştı. Ülkemizde çok önemli bir görevi yerine getirecek Türkiye Kart, Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı tanıtım ile hizmete sunulacak.
Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemine geçilecek. Bunun için de İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşma yapılacak.
Vatandaşlar, üzerinde kendi isminin olduğu ulaşım kartı ile Türkiye genelinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tek bilet kullanacak. Şehir değiştirildiğinde ayrı bir kart almaya gerek kalmayacak.
- Üzerindeki akıllı sistem sayesinde kart milli parklarda, müzelerde, uçaklarda… her yerde geçecek.
Türkiye Kart, 4 bin 600 noktası bulunan PTT’den alınacak. Tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak mümkün olacak. Dünyada çok az örneği bulunan sistemin, birçok ülkeye de ihraç edilmesi planlanıyor.
Kanal İstanbul’un temelleri atılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayali, rüyâsı" olduğunu dile getirdiği Kanal İstanbul Projesi için geri sayım başladı, temeli 2018 yılında atılacak.
Dünyanın gıpta ile baktığı dev proje, şehrin Avrupa Yakası’nda hayata geçirilecek. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak.
Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına yapay bir suyolu açılacak. Ayrıca kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına kadar kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak.
Bu Yeni Şehir tam 453 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek. 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluştururken, 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekare ise ortak yeşil alanlara ayrılacak.
Çılgın projede binaların en fazla 6 kat olarak inşa edilmesi planlanıyor. Anadolu Selçuklu motifleriyle donatılacak yeni şehirde cam mimari kullanılmayacak, siluete dikkat edilecek.
3. Havalimanı açılıyor
İstanbul yeni havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabı 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak.
- İstanbul’un yeni havalimanı, Avrupa yakasında, Karadeniz kıyısındaki 76,5 milyon metrekarelik bölgede yer alıyor. Yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasiteye sahip havalimanı üç terminal ve altı pistten oluşacak. Projenin ilk etabı açıldığında 100 bin kişiye, 2023’e kadar projenin tamamı bittiğinde ise 225 bin kişiye istihdam sağlanacak.
İstanbul Yeni Havalimanı’nın bagaj sistemi de büyük ilgi çekiyor. 42 kilometrelik uzunluğu bulunan sistem, Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor.
Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci- Halkalı banliyö hatları açılıyor
2013’te yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan İstanbul’un Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci- Halkalı banliyö hatları 2018’de açılacak.
Haydarpaşa-Pendik arasında 29 Mayıs 1969’dan bu yana hizmet veren tren hattı 19 Haziran 2013’teki yapılan son seferin ardından kapatılmıştı.
Hizmete açılan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.
TANAP açılıyor
Dev doğalgaz aktarım projesinde geri sayım başladı. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) 2018 ilk yarısında faaliyete geçiyor. TANAP sayesinde Azerbaycan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacak.
TANAP’ın faaliyete geçmesiyle Türkiye de ilk aşamada 6 milyar metreküp ilave doğalgaz tedarik edebilecek. TANAP’ın kapasitesinin, 2023’te 23 milyar metreküp, 2026’da ise 31 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.
Türk Akımı’nda inşaat başlıyor
Rus doğalgazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı projesinde inşaat 2018’de başlayacak.
- Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı’nın 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.
İki hat üzerinden yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteli olması planlanan projede birinci hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıması öngörülüyor.