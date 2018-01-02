Bu sene hayatımız değişecek

Haber Merkezi 02 Ocak 2018, 10:00 Yeni Şafak

2018 yılının ilk günlerine girdiğimiz şu günlerde toplumun her kesimini ilgilendiren önemli düzenlemeler ve projeler hayata geçecek. Önemli başlıkları sizler için derledik…