Ekonomi Bursa 2023 yılında hızlı trenle buluşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa 2023 yılında hızlı trenle buluşacak

Bursa 2023 yılında hızlı trenle buluşacak

Türkiye’yi hızlı tren ağıyla donatma çalışmasının bir ayağı olan Bursa-Bilecik hızlı tren projesi, 2023 yılında ilk testlerine başlıyor. Seferler başladığında hızlı tren Bursa-Bilecik arasını 35 dakikaya, Bursa-Eskişehir arasını 1 saate, Bursa-Ankara arasını 2 saat 15 dakika, Bursa-Konya arasını 2 saat 20 dakikaya ve Bursa-Sivas arasını ise 4 saate indirecek.

Haber Merkezi İHA
Hızlı tren
Hızlı tren

AK Parti hükümetlerinin önemli projelerinden biri ve Türkiye’yi hızlı tren ağıyla donatma çalışmasının bir ayağı olan Bursa-Bilecik hızlı tren projesi, 2023 yılında ilk testlerine başlıyor.

Bilecik’ten Ankara-İstanbul hattına bağlanacak projenin Bursa-Yenişehir arasındaki 75 kilometrelik bölümünün yüzde 70’in üzerinde tamamlandığını açıklayan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Yenişehir-Osmaniye arasındaki 50 kilometrelik hattının ise proje aşamasının bittiğini söyledi.

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Osman Mesten

23 Aralık 2012 tarihinde temeli atılan hızlı tren projesinin 2023 yılında test sürüşlerine başlayacağını belirten Mesten, “Hızlı tren projesinin 2 etabının da bitmesiyle Bursa için büyük önem arz eden bir hizmete imza atmış olacağız. Sanayi ve turizm bakımından bize faydası olacaktır. Bilhassa İzmir otoyol bağlantısıyla beraber Bursa ciddi bir seviyeye kavuştu. Hızlı tren de buna katkı sağlayacak. Yerli otomobil fabrikasının da Bursa’ya yapılacak olmasıyla birlikte ulaşım ağının genişlemesi gerekiyor. Kısa zamanda projenin tamamlanıp seferlerin yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

Hızlı tren projesinin başına bir talihsizlik geldiğini ve güzergahının değiştirildiğini belirten Mesten, “Yapılan çalışmaların bir kısmı da bertaraf edilmiş oldu. 2023 yılına kadar bu proje tamamlanacaktır. Bu projeye ilaveten hızlı tren Şehir Hastanesine de uzanacak. Gemlik’teki yerli otomobil fabrikasına kadar uzanan lojistik hatlarla beraber Bursa, Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olacak. Biz Bursa ile ilgili bütün projeleri milletvekilleri, belediye başkanları ve mesai arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Daha iyi imkanları vatandaşımıza sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

  • Seferler başladığında hızlı tren Bursa-Bilecik arasını 35 dakikaya, Bursa-Eskişehir arasını 1 saate, Bursa-Ankara arasını 2 saat 15 dakika, Bursa-Konya arasını 2 saat 20 dakikaya ve Bursa-Sivas arasını ise 4 saate indirecek.

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