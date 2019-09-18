Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.

Hizmet İhracaatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın arttırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak! pic.twitter.com/iEMZG2uBD6 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 18, 2019

Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.

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