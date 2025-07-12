Çevresel tehlikeye katma değerli çözüm

Marmara Denizi başta olmak üzere Ege ve Karadeniz kıyılarında da görülen müsilaj, sadece deniz ekosistemini değil, balıkçılık ve turizm gibi sektörleri de tehdit ediyor. 2021 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketi sonrası, konu çevre politikalarının ve bilimsel araştırmaların gündemlerinden biri oldu. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından geliştirilen "Radyasyonla Deniz Müsilajından Sıvı Gübre Üretim Yöntemi" sorunun bertaraf edilmesinde sadece çevresel değil, ekonomik bir fırsat da sunuyor.