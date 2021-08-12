Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 790 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 790 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 481,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 191 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar oldu? 12 Ağustos altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 191 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 481,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,80 484,00 481,00 481,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.189,00 3.210,00 3.170,00 3.191,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,00 446,00 439,00 443,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.116,00 3.136,00 3.098,00 3.108,00
  • Yarım Ziynet 1.558,00 1.568,00 1.549,00 1.559,00
  • Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 775,00 790,00

Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
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Altın fiyatlarının yüksek olması, altın kaplamalı gümüşe talepleri arttırdı. İçi 925 ayar gümüş olan ürünlerin dışı elektroliz yöntemiyle 22 ayar altın kaplanıyor.
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Gerçek altın takılarla bire bir olan takıların vatandaşa ise maliyeti altın ürüne göre neredeyse 10'da bire kadar oluyor.
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Eskişehir'de ailesinin yanında çocukluğundan beri çalışarak mesleği öğrenen 18 yaşındaki Emirhan Karaca, gümüş ve altın kaplama gümüşlerin yoğun talep gördüğünü kaydetti.
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Şu zamanlarda yaşanan yoğunluğun düğünlerden ve gurbetçilerden kaynaklandığını belirten Karaca, “Gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle gümüşe ve altın kaplama gümüş ürünlere talep arttı. Düğünlerin de bu artışa büyük etkisi oldu. Şuanda satışlarda gözle görülür bir artış var. Düğün için gümüş setler ve 22 ayar altın kaplama gümüş kelepçeler yoğun ilgi görüyor. Gurbetçi kadın müşterilerimiz altın görünümlü gümüş ürünleri çok tercih ediyor. Erkekler ise gümüş zincirlere yoğun talep gösteriyor. Altın görünümlü gümüş ürünleri, gerçek altından ayırt etmek çok zor. Altın ustaları tarafından işçilikle yapıldığı için birebir oluyor. Düşük bütçeyle ziynet eşyası almak isteyenler, içeriğe değil de görünüme önem verenler çok tercih ediyor dedi.
Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
Eskişehir'de bir gümüşçünün sattığı altın görünümlü gümüş ürünler düğün sezonuyla ve gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle yoğun talep görüyor.
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