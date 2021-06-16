Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 825 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 825 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 377 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 377 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 509,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 511,00 511,20 509,20 509,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.369,00 3.390,00 3.356,00 3.377,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 466,20 470,20 465,00 469,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.292,00 3.312,00 3.280,00 3.300,00
  • Yarım Ziynet 1.646,00 1.656,00 1.640,00 1.650,00
  • Çeyrek Ziynet 823,00 828,00 820,00 825,00

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