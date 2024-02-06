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Ekonomi

China Merchants Bank'ın eski yöneticisi idama mahkum edildi: 69 milyon dolarlık yolsuzlukla suçlanıyordu

Nisan 2022'de hakkında başlatılan soruşturma sonrası "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan China Merchants Bank'ın (CMB) eski Yönetim Kurulu Başkanı Tien Huiyu, ertelenmiş idam cezasına çarptırıldı. Çin'de ertelenmiş idam cezaları, süresi dolduğunda genelde ömür boyu hapis cezasına çevriliyor.

15:30 - 6/02/2024 Salı
AA
Tien Huiyu
Tien Huiyu

Hunan eyaletinin Çangdı şehrinde görülen davada, mahkeme, Tien hakkında CMB ile ona bağlı Cinda Varlık Yönetimi şirketindeki idari konumunu kötüye kullanarak 210 milyon yuan (yaklaşık 28,8 milyon dolar) rüşvet aldığına ve hisse alım satımlarında içeriden bilgi kullanarak 290 milyon yuan (yaklaşık 40 milyon dolar) haksız kazanç elde ettiğine hükmetti.


Mahkeme, eski yöneticiye "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.


Çin'de ertelenmiş idam cezaları, süresi dolduğunda genelde ömür boyu hapis cezasına çevriliyor.


Çin'in 4 büyük kamu bankasından biri olan CMB'nin yönetimini 2013'te devralan 58 yaşındaki Tien, bankanın yatırım ve varlık yönetimi alanında faaliyetlerini genişletmesinde öncü rol oynamıştı.


Tien, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonunun Nisan 2022'de hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından görevden alınmış ve partiden ihraç edilmişti.

Eski yöneticinin, CMB'nin, Çinli batarya üreticisi CATL'nin halka arz işlemlerine aracılık ettiği dönemde edindiği gizli hisselerden kişisel kazanç sağladığı iddia edilmişti.





#China Merchants Bank
#Çin
#idam
#Tien Huiyu
#yolsuzluk
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