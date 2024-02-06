China Merchants Bank'ın eski yöneticisi idama mahkum edildi: 69 milyon dolarlık yolsuzlukla suçlanıyordu

Hunan eyaletinin Çangdı şehrinde görülen davada, mahkeme, Tien hakkında CMB ile ona bağlı Cinda Varlık Yönetimi şirketindeki idari konumunu kötüye kullanarak 210 milyon yuan (yaklaşık 28,8 milyon dolar) rüşvet aldığına ve hisse alım satımlarında içeriden bilgi kullanarak 290 milyon yuan (yaklaşık 40 milyon dolar) haksız kazanç elde ettiğine hükmetti.