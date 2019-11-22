Ekonomi Çin Başkanı Şi Cinping ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin Başkanı Şi Cinping: ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediklerini ancak Washington yönetiminin ticari bir savaşa girmesi durumunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen "Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu"na katılan ABD'li ticaret heyetini Büyük Halk Salonu'nda kabulünde, ülkesinin ticaret görüşmelerine karşı olumlu bir tutumu olduğunu belirtti.

"Her zaman dediğimiz gibi, ticaret savaşı başlatmak istemiyoruz ancak korkmuyoruz da. Gerektiğinde karşılık veririz. Yine de ticaret savaşı olmasın diye uğraşıyoruz." ifadesini kullanan Şi, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

  • ABD'li ticaret heyetinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Hazine Sekreteri Hank Paulson ve eski Ticaret Temsilcisi Mike Froman da yer aldı.

Wall Street Journal gazetesi, dün, Çin'in ticaret görüşmelerindeki başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın ABD'li mevkidaşlarını Pekin'e davet ettiğini yazmıştı.

Ticaret savaşında 18 ay geride kaldı

Çin ve ABD arasında 18 ayın geride bırakıldığı ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın martında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu ayın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek

Gıdada bilgi kirliliğine son: Cezai yaptırım için yasal mevzuat çıkarılacak
EKONOMİ
Gıdada bilgi kirliliğine son: Cezai yaptırım için yasal mevzuat çıkarılacak
Dipsiz Göl talimatı

Dipsiz Göl talimatı

Eski haline gelmesi için 4 maddelik eylem planı belirlendi.
Çizgiye adanmış 41 yıl

Çizgiye adanmış 41 yıl

​Hasan Aycın bu coğrafyaya Allah vergisi.
BAE tetikçisi için kırmızı bülten

BAE tetikçisi için kırmızı bülten

Muhammed Dahlan'ın ​ismi terör listesine alınacak.
Tel Abyad'da huzurlu cuma

Tel Abyad'da huzurlu cuma

​Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu askerleri yan yana saf tuttu.
Çanakkale'de bulundu

Çanakkale'de bulundu

1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi.
Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

'Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına böyle yanıt verdi.

Valilik önünde hareketli anlar

Valilik önünde hareketli anlar

Yol yerine merdivenden inmeye kalktı.

Görenler inanamadı

Görenler inanamadı

Bariyerlere çarparak ikiye bölünen otomobilde 1 kişi öldü.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta yapacak.
'Böyle enayilik olmaz' derdim

'Böyle enayilik olmaz' derdim

Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı.
94 sanık için istenen ceza belli oldu

94 sanık için istenen ceza belli oldu

Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında istenen cezalar açıklandı.
Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber.
Kişi başı<br>bin TL cezası olacak

Kişi başı
bin TL cezası olacak

Evini kiraya verecekler için önemli düzenleme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.