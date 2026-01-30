Çin ipliğinde anti damping adımı

Özellikle Çin ve Vietnam için piyasa ekonomisi koşullarının geçerliliği otomatik kabul edilmeyecek. Bu ülkelerde yerleşik üretici ve ihracatçılar, piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiklerini belgeleyemezse, normal değer hesaplamalarında emsal ülke olarak Türkiye esas alınacak.

Uzak Doğu'da yüksek kapasite, düşük maliyet ve agresif ihracat politikaları, Türkiye pazarında uzun süredir baskı oluşturuyordu. Nihai gözden geçirme soruşturmasıyla, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın yerli üretim üzerindeki etkisinin kırılması bekleniyor. Soruşturma sonucunda, dampinge karşı kesin önlemlerin aynen sürdürülmesi, revize edilmesi ya da kaldırılması seçenekleri masada olacak. Bakanlık, soruşturma boyunca ilgili taraflardan toplanacak bilgi ve belgeler doğrultusunda nihai kararını verecek.