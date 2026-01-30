Yeni Şafak
Çin ipliğinde anti damping adımı

04:0030/01/2026, Cuma
Türkiye, Uzak Doğu kaynaklı polyester tekstüre iplik ithalatına yönelik ticaret politikası savunma araçlarını yeniden devreye aldı.

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemler kapsamında nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

TÜRKİYE ESAS ALINACAK

Özellikle Çin ve Vietnam için piyasa ekonomisi koşullarının geçerliliği otomatik kabul edilmeyecek. Bu ülkelerde yerleşik üretici ve ihracatçılar, piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiklerini belgeleyemezse, normal değer hesaplamalarında emsal ülke olarak Türkiye esas alınacak.

PAZAR BASKISI KIRILACAK

Uzak Doğu'da yüksek kapasite, düşük maliyet ve agresif ihracat politikaları, Türkiye pazarında uzun süredir baskı oluşturuyordu. Nihai gözden geçirme soruşturmasıyla, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın yerli üretim üzerindeki etkisinin kırılması bekleniyor. Soruşturma sonucunda, dampinge karşı kesin önlemlerin aynen sürdürülmesi, revize edilmesi ya da kaldırılması seçenekleri masada olacak. Bakanlık, soruşturma boyunca ilgili taraflardan toplanacak bilgi ve belgeler doğrultusunda nihai kararını verecek.



