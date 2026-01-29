Faiz indirimi gelmemesine ateş püskürdü: Trump Fed Başkanı'na 'Moron' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmediğini savunarak, herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemeleri gerektiğini belirtti. Trump, Powell'ın ABD'ye ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini öne sürerek "Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun ya da tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, şu anda faizlerin kayda değer biçimde daha düşük olması gerekirdi. Tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderleri yüzünden Amerika'ya yılda yüzlerce milyar dolara mal oluyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Trump, Powell'ın ABD'ye ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:
"Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun ya da tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, şu anda faizlerin kayda değer biçimde daha düşük olması gerekirdi. Tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderleri yüzünden Amerika'ya yılda yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gümrük vergileri sayesinde ülkemize akan muazzam miktardaki para nedeniyle, dünyadaki en düşük faiz oranını ödeyen ülke olmamız gerekir."
"Basit bir kalem hareketiyle ABD'ye milyarlarca dolar daha girebilir"
Bu ülkelerin çoğunun "düşük faizli para makineleri" olduğunu belirten Trump, tarifelerin milyarlarca dolar kazandırmasına rağmen, bu ülkelerin çoğunun ABD ile ticaret fazlalarını, çok daha azalmış olsa da korumaya devam ettiklerini vurguladı.
Fed'in faizleri derhal önemli ölçüde düşürmesi gerektiğinin altını çizen Trump, tarifelerin ABD'yi "herhangi bir ulustan çok daha güçlü ve kudretli" kıldığını iddia etti.
Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.