FED Başkanı Powell: Hiç kimse kanunların üstünde değildir

FED Başkanı Powell: Hiç kimse kanunların üstünde değildir

09:0812/01/2026, Pazartesi
DHA
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığı’nın FED'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığı’nın FED'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı’nın FED binalarının yenilenmesiyle ilgili kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu belirterek, “Hiç kimse, FED başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir” dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığı’nın cuma günü FED'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi. Celbin geçen yıl haziran ayında Senato’nun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini söyleyen Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi FED ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu kaydetti.


Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunun altını çizerek, “Hiç kimse, FED başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir” açıklamasında bulundu.


Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların dönemleri dahil olmak üzere dört farklı yönetim altında görev yaptığını aktaran Powell, “Her durumda, görevlerimi siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevimize odaklanarak yerine getirdim. Kamu hizmeti bazen tehditler karşısında kararlı durmayı gerektirir. Senatonun beni onayladığı görevi, dürüstlükle ve Amerikan halkına hizmet etme taahhüdüyle sürdürmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.



