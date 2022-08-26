Piyasalar Jerome Powell yapacağı konuşmaya odaklandı. Toplantı saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

Çin ile ABD'nin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleri, dün mali teşvik paketi duyurusuyla Asya borsalarında oluşan pozitif havanın bugüne taşınmasını sağladı. Anlaşmanın gerçekleşmesinin, birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidini önleyebileceği belirtiliyor.

Buna karşın Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin Jackson Hole'da yapacağı değerlendirmeler öncesi ABD ve Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları satıcılı seyrediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Holl Toplantısı saat kaçta?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Türkiye saatiyle 17:00’de konuşması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell Neler Söyleyecek?

Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesi ve agresif bir sıkılaşma mesajı vermesini bekliyor. Analistler, yatırımcıların kendilerini Jackson Hole'den gelecek "şahin" tondaki mesajlara hazırladığını belirtti.

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Jackson Holl toplantının önemi

Her yıl Ağustos ayında ABD'de düzenlenen, dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı Jackson Holl toplantısı, para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemli.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, eylül ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelir ve harcamalar

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan tüketici güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşması