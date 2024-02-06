Çin'de borsalardaki düşüş devam ediyor: Varlık fonu harekete geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli "asrın felaketi"nin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bakan Bolat, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.11 ili etkileyen depremin 110 milyar dolara yakın bir bütçe yüküne neden olduğunu, hükümetin depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için canla başla çalıştığını dile getiren Bolat, tarihin en büyük enkaz kaldırma ve yeniden imar operasyonunu gerçekleştirdiklerini vurguladı.