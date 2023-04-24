|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Credit Suisse duyurdu: Yılın ilk çeyreğinde 68,6 milyar dolarlık varlık çıkışı

İsviçre merkezli Credit Suisse bankası tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk çeyreğinde 61,2 milyar frank (68,6 milyar dolar) net varlık çıkışı olduğu belirtildi. Varlık çıkışlarının yavaşladığı, ancak 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla tersine dönmediği de yapılana açıklamada bildirildi.

09:31 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
UBS, devlet ve merkez bankası desteğiyle Credit Suisse'i 3 milyar franga satın almıştı.

UBS, devlet ve merkez bankası desteğiyle Credit Suisse'i 3 milyar franga satın almıştı.

Banka, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, Credit Suisse'in bu yılın ilk çeyreğindeki performansında, bankanın iflasın eşiğine gelmesi ve UBS Group tarafından satın alınmasına yönelik planların etkili olduğu belirtildi.


Credit Suisse'ten bu yılın ilk çeyreğinde 61,2 milyar frank (68,6 milyar dolar) net varlık çıkışının özellikle geçen ayın ikinci yarısında arttığı bildirilen açıklamada, varlık çıkışlarının yavaşladığı ancak 24 Nisan 2023 itibarıyla tersine dönmediği kaydedildi.

Geçen ay ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almak zorunda kalmıştı.



#Credit Suisse
#banka
#İsviçre
#varlık çıkışı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.